Ještě před koncem loňského roku se podařilo filmové novince Avatar: The Way of Water pokořit v kinech miliardovou hranici v tržbách. A to už dva týdny po premiéře. Předtím dokázaly překonat tento milník jen tři filmy, které byly loni uvedeny do kin – Top Gun: Maverick s 1,5 miliardy dolarů a pak Jurský svět: Nadvláda, ten jen těsně.

Od roku 2019, s jehož koncem začala svět ochromovat opatření proti nemoci covid‑19, se povedlo tuto hranici překonat jen devíti filmům. A rychleji než Avatar vydělával naposledy film Spider‑Man: Bez domova. Pokračování příběhů marvelovského superhrdiny vydělalo miliardu za pouhých 12 dní. Jak upozorňuje odborný filmový portál Variety, v historii se povedlo překonat jednomiliardovou metu během prvních dvou týdnů jen šesti filmům.

Přesto co se týče byznysu, nemá hit konce loňského roku rozhodně vyhráno. Sám režisér James Cameron před premiérou pro časopis GQ prohlásil, že vydělávat začne, teprve až utrží přes dvě miliardy dolarů. „Abychom skončili alespoň na nule, musel by z toho být třetí nebo čtvrtý komerčně nejúspěšnější film všech dob,“ prohlásil režisér, jenž k takovým metám v minulosti již zamířil. Dva z pěti nejvýdělečnějších filmů historie, Titanic a první Avatar, natočil právě on.

Analytici nicméně odhadují, že částka pro dorovnání nákladů by mohla být o něco nižší, a to 1,5 miliardy.

Rozpočet na výrobu podle odhadů dosáhl téměř půl miliardy dolarů a film je v tom zdaleka nejambicióznějším a nejdražším v historii. Další tři filmy, které překonaly hranici dvou miliard tržeb, Hvězdné války: Síla se probouzí, Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame, měly budget mezi 300 a 400 miliony USD.