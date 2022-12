Duševním vlastnictví, tedy právo k různým dílům a výsledkům lidské tvorby a myšlení, je sice staré jako lidstvo samo, v poslední době se ale o něm začíná přemýšlet kvůli moderním technologiím ve zcela novém světle a širším záběru. Díky nové evropské regulaci vstupuje jeho ochrana s větší razancí také na internet.

Podle platné právní úpravy je software pouhým nástrojem jako třeba malířský štětec v rukou umělce. V galeriích se už dnes ale můžeme setkat s obrazy, které nevytvořila ruka člověka, ale umělá inteligence. Robot už také prokázal, že dokáže napsat divadelní hru. Znamená to tedy, že můžeme bez dalšího přiznat autorství děl i někomu, kdo existuje jen ve světě jedniček a nul?

O tom se po světě vedou hluboké a komplikované debaty. „Platné autorské právo nechrání výstupy, které vytvořila umělá inteligence. To ale neznamená, že o tom nemůžeme uvažovat do budoucna,“ říká v podcastu Change Makers Karin Pomaizlová, vedoucí týmu duševního vlastnictví a IT advokátní kanceláře Taylor Wessing Česká republika. A dodává: „Můžeme například uvažovat o ochraně investice někoho, kdo vyvinul umělou inteligenci a zainvestoval i do jejího učícího procesu.“

Nebyla by to ostatně první změna v pojetí autorského práva. „Už jsme prolomili laťku, když jsme přiznali právní ochranu i počítačovým programům a fotografiím,“ upozorňuje Pomaizlová. Zatímco dříve tak právo chránilo jen autorství uměleckých fotografií a autoři museli k získání ochrany prokazovat jedinečnost svého díla, dnes už autorské právo chránění i třeba rodinné fotografie z dovolené nebo momentky, na nichž fotograf - amatér zachytil svého domácího mazlíčka.

V podcastu se dále dozvíte:

Co všechno je součástí duševního vlastnictví?

Jak se využívá v praxi, například té firemní?

Jak moc se nové technologie, umělá inteligence nebo třeba blockchain propisují do způsobů ochrany duševního vlastnictví?

Může být umělá inteligence vynálezcem? Je možné si její vynález nechat patentovat?

Kdo může za robota podat patentovou přihlášku?

Change Makers vznikají ve spolupráci týdeníku Ekonom a advokátní kanceláře Taylor Wessing. Moderuje Alžběta Vejvodová, zástupkyně šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Tento díl Change Makers vznikl ve spolupráci s Janem Zibnerem, autorem knihy Umělá inteligence jako technologická výzva autorskému právu.

