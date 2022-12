Deset měsíců války na Ukrajině ukázalo, že ruská armáda je v mnohem horším stavu než se většina pozorovatelů a především také sám Kreml domnívali. Pokud by vyšel původní plán, který počítal s kolapsem ukrajinské armády a rychlým dobytím Kyjeva a dalších velkých ukrajinských měst, tolik by to nevadilo. Jenže ukrajinská armáda přes dílčí problémy ruský vpád ustála, dokázala vojáky úspěšně mobilizovat, vycvičit a následně i přejít do protiútoku. Ten byl natolik úspěšný, že Kreml musel vyhlásit mobilizaci, o které předem věděl, že bude mimořádně nepopulární.

V září bylo povoláno do armády na 300 tisíc záložníků a okamžitě se objevily problémy. Chybělo vybavení, instruktoři, ubytování a možnost normálního výcviku. V celé řadě případů byli odvedenci prakticky bez výcviku a jen s lehkými zbraněmi posláni na frontu. Vcelku logicky utrpěli těžké ztráty. Nebylo to ale kvůli nějaké krvežíznivosti nebo neschopnosti ruského velení, ale Kreml neměl na výběr. Potřeboval zastavit ukrajinskou ofenzivu proti hroutící se frontě na hranici Luhaňské oblasti.

Lze tedy očekávat, že ruská armáda se přes zimu bude soustředit na defenzivu a bude se snažit vytvořit nové jednotky a především je vycvičit. Zkušenosti ukrajinské armády, která stejným procesem prošla hned po začátku války, ukazují, že to trvá čtyři až pět měsíců, než jsou jednotky, složené z mobilizovaných vojáků, připraveny k nasazení na frontě. A to mají Ukrajinci výrazně vyšší motivaci než Rusové.

Ukrajinu od podzimu sužují masivní útoky na infrastrukturu. Pokud tamní armáda nezíská další protiraketové zbraně, situace se nezmění. Foto: Reuters

Válečná ekonomika

Ruský parlament již přijal nový zákon, který vládě umožňuje nařizovat majitelům firem, aby pracovali ve prospěch armády. Není divu, těch 300 tisíc odvedených je potřeba ošatit a poskytnout jim vybavení, od přileb po neprůstřelné vesty a vysílačky. S tím vším jsou momentálně v ruské armádě velké problémy a Kreml se je bude snažit řešit.