Rok 2022 si na starém kontinentu budeme pamatovat jako dobu, kdy země Evropské unie, které v předchozích letech prošly řadou těžkých krizí, dokázaly udržet až nečekaně silnou jednotu. Ruský prezident Vladimir Putin nepochybně počítal s tím, že se EU ohledně reakce na jeho agresi vůči Ukrajině rozhádá možná ještě víc, než jak se to stalo třeba v době migrační krize. Místo toho ale země unie, v úzké koordinaci se Spojenými státy, stojí za Ukrajinou, většina z nich jí dodává zbraně a na Rusko společně uvalily bezprecedentně tvrdé sankce. V roce 2023 se nejspíš rozhodne, jestli tato jednota vydrží. Zcela zásadní to bude i pro Česko, které v EU hrálo poměrně důležitou roli, protože jí ve druhé polovině končícího roku předsedalo.

V této úloze Česko uspělo v tom základním, co se od každého předsednictví čeká – dokázalo udržet členské státy unie jednotné. A to rozhodně není málo, navíc vzhledem k tomu, jak těžká situace Evropu potkala. Zatímco v době migrační krize nebo v prvních týdnech covidové pandemie se státy unie daleko více hádaly, než spolupracovaly, po Putinově útoku na Ukrajinu to neplatilo. České předsednictví EU k tomu konkrétně přispělo například při vyjednávání o jednotlivých sankčních balíčcích nebo při snahách zajistit, aby členské státy sedmadvacítky netrpěly nedostatkem zemního plynu.

Dvojí zkouška jednoty

Co se stane v roce 2023? Můžeme očekávat, že evropská jednota projde těžkou zkouškou. Ruská propaganda šíří zvěsti, že sankce ve skutečnosti neubližují ani tak Moskvě jako státům EU. Rozdělit země unie se Rusko ostatně snaží řadu let. „Rusko je nejsilnější mocností v Evropě, ale z hlediska ekonomické moci a politického vlivu je oproti EU trpaslíkem. Když se mu podaří snížit evropskou schopnost jednat kolektivně a když dokáže vyvolat roztržku mezi Evropou a Spojenými státy, může Moskva s evropskými zeměmi jednat na bilaterální bázi. V tom případě bude poměr sil vychýlen v její prospěch,“ konstatuje Michael Kofman, ředitel ruských studií ve výzkumném institutu CNA.