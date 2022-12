Upřímnost vývojářů, kteří pracovali na nové generaci Volkswagenu Amarok, si zaslouží respekt. „Nebýt spolupráce s Fordem, nový Amarok by zkrátka nevznikl,“ přiznává produktový manažer Petr Šulc, jeden z mála Čechů ve Volkswagenu v divizi užitkových vozů. Amaroků se sice prodalo přes 800 tisíc, ale za dlouhých dvanáct let. Vyvinout nový model auta stojí miliardu eur, a tak by si na sebe zkrátka nevydělal.

Obě značky podepsaly spolupráci, která pomáhá snížit tyto náklady, a ta postupně nese společné ovoce. Volkswagen vyrábí model Caddy a stejnou techniku má sesterské Tourneo Connect, které prodává Ford. U pick‑upu se role obrátily, a tak se v jihoafrické Pretorii vyrábí Ford Ranger a Volkswagen Amarok s „fordí“ technikou.

I když auta toho hodně sdílejí, pořád tu je prostor na to, aby se Amarok odlišoval. Až na základní rozměry a sklon čel­ního skla měli designéři z Volkswagenu volné ruce při návrhu jeho vzhledu. A také má trochu jiný charakter než auto od modrého oválu.

„Dali jsme Fordu jasné zadání, jaký má nový Amarok být. Mnohem civilizovanější než dřív, kultivovanější při jízdě, s podvozkem, který zvládne těžký terén, ale zároveň bude co nejkomfortnější na běžných cestách, zejména ve městě,“ popisuje Šulc. Pravověrní „off‑roaďáci“ sice na civilní vlastnosti pick‑upů koukají spatra, ale je potřeba natvrdo říct, že Amarok je auto oblíbené zejména v Evropě, a tak je jeho kultivovanější charakter, kvalita zpracování, pohodlná jízda a bohatá nabídka výbavy pro zákazníky důležitá.