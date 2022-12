Stát se to v Rusku nebo Bělorusku, nikdo by se asi nedivil. V Česku však úřední vyřazení více než poloviny kandidátů na prezidenta kvůli nesplnění zákonem stanovených podmínek vyvolává rozpaky. Jednak proto, že k drastické „čistce“ v hradním pelotonu dochází v historii přímé volby už potřetí. Ale i kvůli tomu, že mezi dvanácti vyloučenými z celkem jedenadvaceti uchazečů ani tentokrát nejsou jen předem jasní outsideři bez podpory, nýbrž i známá jména. Třeba podnikatelé Karel Janeček a Tomáš Březina nebo někdejší sportovní redaktor České televize Karel Diviš. Jejich billboardy za miliony je republika oblepena už několik měsíců. Logicky se tak rojí otázky: co tito lidé mohli udělat špatně? Jak to, že za pomoci svých týmů nezvládli správně posbírat a spočítat podpisy od padesáti tisíc občanů či dvaceti poslanců, případně deseti senátorů? Nejsou tedy vstupní podmínky moc přísné, nebo naopak gumové?

Jistě, pokud někteří vyloučení uspějí s odvoláním u Nejvyššího správního soudu, mohou se do hry ještě vrátit. Možná k nelibosti voličů, kteří se v uznané devítce osobností zorientují lépe než v početnějším stádu. Ale už teď je jasné, že letošní redukce prezidentských kandidátů je jen viditelná půlka mnohem vážnějšího problému. Totiž čím dál většího kontrastu mezi tím, jak zákon o prezidentské volbě na jednu stranu dovoluje vnitru rigidně kontrolovat počty občanských podpisů (jejichž pravost ovšem kandidáti nedokážou garantovat), zatímco ohledně jiných pravidel je norma děravá. Neomluvitelně děravá.