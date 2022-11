O peníze jde vždycky až v první řadě, pravil prý kdysi Václav Klaus. Myslím, že to není tak úplně pravda. Když je těch peněz ale dost, platí to skoro absolutně. Potvrzením je i právě probíhající fotbalové mistrovství světa v Kataru.

Ještě než se prvně koplo do míče, bylo jasné, že půjde o nejkontroverznější světové mistrovství v historii. Důvodů pro to je nespočet – od potlačování práv LGBTQ komunity v zemi (homosexualita je v Kataru ilegální a hrozí za ni vězení) přes úmrtí tisíců zahraničních dělníků na stavbách fotbalových stadionů až po fakt, že se FIFA zotavuje z řady korupčních skandálů. Což mimochodem vyvolává i palčivou otázku, jak se to vlastně stalo, že Katar, tato nefotbalová země, získal pořadatelství největší fotbalové slavnosti.

Představa, že se velcí sponzoři od turnaje kvůli všem těmto kontroverzím odvrátí, by ale byla naivní. Turnaj bude sledovat na pět miliard lidí, tedy tři pětiny světové populace. A kde je tak rozsáhlé publikum, tam chtějí být i světové značky. Potvrdil to ostatně i průzkum agentury Bloomberg, která oslovila 76 společností, jež sponzorují buď samotný turnaj, nebo zúčastněné týmy. Výsledek? Ani jeden ze sedmi sponzorů FIFA nemá v plánu kvůli lidským právům měnit své reklamní výdaje. Z 69 sponzorů národních týmů pak nějaké úpravy udělá 13 společností, většina z nich ale nemá s Katarem žádné byznysové vazby.

Holt peníze nesmrdí a jde o ně vždy až v první řadě. Hlavně když je jich hodně.

Přeji pěkné čtení.