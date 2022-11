Vypadá to, jako by lidé na Moravě a ve Slezsku zapustili své kořeny hlouběji do rodné země. Například v obcích Moravskoslezského a Zlínského kraje žije přes 56, respektive 55 procent rodáků, zatímco průměr celé republiky činí 50,4 procenta. Na nejméně rodáků lze naopak narazit ve Středočeském kraji, což ale bude do značné míry způsobeno „náplavami“, tedy lidmi, kteří se do regionu v posledních letech stěhovali.