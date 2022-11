Česká ekonomika nevyhnutelně směřuje do recese, domácnosti i firmy trápí energetická krize, je jisté, že mnohé podniky zkrachují a mnozí lidé přijdou o práci. Do toho všeho vidíme v posledních měsících prudký růst inflace. Při pohledu na aktuální obraz ekonomického stavu Česka aby člověk to pozitivní hledal lupou. Stačí ale změnit perspektivu, trochu poodstoupit a najednou se vyjeví obraz zcela jiný. Příběh úžasného a stále ještě nedoceněného úspěchu.

Svobodná česká společnost a samozřejmě i svobodná ekonomika v těchto dnech slaví Kristova léta. Když se ohlédneme zpátky na těch 33 roků, které od listopadu 1989 uplynuly, tak přes všechny zádrhele, přešlapy a slepé uličky vidíme fantastický posun. Jeden příklad za všechny – výší produkce na hlavu jsme již předstihli jihoevropské státy, jako je Řecko, Portugalsko a Španělsko.

V průměru se z ekonomického pohledu máme bezpochyby lépe než na sklonku komunistické totality. Jistě, někteří z nás se mají o hodně lépe než jiní a někteří o dost hůře, než před třemi dekádami očekávali. Cesta, na kterou jsme se vydali, ale rozhodně vede správným směrem. Měli bychom si to připomínat zvlášť v této době, kdy na ní mnozí z nás klopýtají.

Přeji pěkné čtení.