Letošní Vánoce neovládne tradiční konzum, ale drahé energie a vysoká inflace. Hlavní svátek většiny Čechů bude pro spotřebitele i obchodníky v mnoha směrech jiný než dřív. Lidé se letos vyhýbají zbytným a energeticky náročným výrobkům, místo nich svým blízkým pořizují svetry, deky či úsporné žárovky. V obavě před stále rostoucími cenami se nákupy vánočních dárků rozjely už na konci léta. Hlavní sezona, která trvá přibližně od začátku listopadu do Štědrého dne a jež mnohým obchodníkům přinese až třetinu ročních tržeb, bude ale pro prodejce zklamáním. „Čekají nás určitě nejdražší Vánoce a myslím si, že důsledkem toho bude uskromnění mnohých Čechů. Obchod­níci musí počítat s tím, že jim tržby budou klesat, a pokusit se na to reagovat tak, aby tuto éru přežili. Kdykoliv se ekonomika blíží do recese, pro obchodníky to není dobrá zpráva,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.