Na místě, kde se pevnina setkává s mořem, se na ostrově Cape Breton formuje komplexní lyžařské středisko. Na východě Kanady ho staví Češi s ambicí vytvořit celoroční sportovně‑rekreační areál. Developerská a investiční společnost Conduco chce využít možností daného místa. „Lyžařský areál, který začíná v oceánu, je na Novém Zélandu, ale o dalším nevím,“ říká generální ředitel Matěj Kratochvíl.

Místo na hranici národního parku Cape Breton Highlands před lety objevil Čechoameričan Josef Baláž, dnes oficiální zástupce projektu. Původní profesí stavitel a mimo jiné prezident Bohemian Benevolent and Literary Association, která pečuje o české a slovenské národní dědictví v USA, tehdy hledal odpočinek stranou ruchu New Yorku, kde žije. Spolu s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem tam koupili pozemek a zhruba deset kilometrů od něj objevili zastaralý areál se sjezdovkou ze 70. let 20. století. Fungoval už jen díky vášni a vytrvalosti dobrovolníků z místní komunity.