Tahle scéna se odehrála před osmi lety, přesto si ji pamatuji, jako kdyby to bylo včera. Zpovídal jsem tehdy při rozhovoru Pavla Chalupu, ředitele fondu Pro arte investujícího do umění, a měl jsem problém soustředit se na jeho odpovědi. Na zdi přímo proti mně visel nádherný obraz A teď, když přijde čas od Toyen. Fascinoval mě. „Koupili jsme ho přednedávnem zhruba za pět milionů korun. Když mi dáte deset, je váš,“ řekl najednou Chalupa, protože zpozoroval příčinu mé roztěkanosti. Oba jsme se zasmáli a já si přirozeně žádných deset milionů neobstaral. Byla to chyba, před čtyřmi lety se tentýž obraz prodal za 19,4 milionu korun a dnes má cenu pravděpodobně ještě mnohem vyšší.