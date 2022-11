Trh s uměním zažil výrazný pokles naposledy na přelomu 80. a 90. let minulého století. V novodobých dějinách i přes ekonomické krize cena umění rostla, říká art specialistka J&T Banky Valérie Dvořáková. Doufá, že tomu bude stejně i v krizi nadcházející. Jak ale přiznává, inflace v podstatě vymazala zisky posledních let.

Jak se český trh s uměním v posledních letech vyvíjí?

Určitě je tu více lidí, kteří investují. Kupující jsou erudovanější. Objevují se mladší kupci. Obecně lze říct, že se trh s uměním vyvíjí slibně. Samozřejmě tu byl na počátku pandemie na jaře 2020 výkyv. České aukční síně byly léta zvyklé na sálové prodeje, které se kvůli covidu nemohly konat, takže objemy prodejů prudce klesly. Během léta si ale aukční síně připravily varianty online dražení a vše se vrátilo do starých kolejí. To znamená, že prodeje rostou a neustále vidíme na trhu nové a nové prodejní rekordy. Z prvního ročníku velkého výzkumu trhu s uměním J&T Banka Art Report, který jsme letos sestavili spolu s odborným serverem Artplus.cz, vyplynula spousta zajímavých trendů. Ukázalo se třeba, že na trhu se v posledních pěti letech objevilo mnoho nových sběratelů. Plných 15 procent z nich se sběratelství věnuje od roku do pěti let, to je opravdu velká část.

Můžete popsat typického českého sběratele umění?

Největší skupinou jsou podnikatelé, kteří nashromáždili pěkné jmění a sběratelství se věnují více než deset let. Poměrně velkou skupinu tvoří lidé, kteří sbírku zdědili a pokračují v rodinné tradici. Primárně jsou to muži středního a vyššího věku. Čím starší jsou, tím více do umění investují a tím více jsou motivováni spíše emocemi než financemi. Nejčastěji nakupují malbu a také české současné umění. Ten druhý poznatek byl poměrně překvapivý. Dosud jsme měli o trhu data jen z aukčních prodejů a ta nám evidentně dávají jen zkreslenou představu, protože do českých aukcí se dostávají hlavně díla nežijících autorů. Teď víme, že naprostá většina sběratelů má zájem o současné umění. Což souvisí s řadou dalších faktorů, třeba s tím, že se kupující bojí falzifikátů, případně s tím, že na nákup nemají moc peněz. Současné umění je pochopitelně levnější.

Setkáváte se s tím, že by lidé umění kupovali nikoliv ze sběratelských pohnutek, ale pouze jako investici?

Z vlastní zkušenosti musím říct, že i ti lidé, kteří uvažují velmi racionálně, jsou zvyklí investovat, a dalo by se tedy předpokládat, že umění kupují třeba jako ochranu před inflací, v drtivé většině případů vyhledávají umění primárně z jiného důvodu. Chtějí vytvořit zajímavou sbírku, touží vlastnit dílo, které se jim líbí, a chtějí se na něj dívat. Že by někdo koupil obraz s tím, že jej uloží do trezoru a za 15 let se ziskem prodá, s tím jsem se sama v praxi ještě nesetkala.

Díla Toyen byla před 15 lety i za miliony levná. Za dva miliony jste si koupil něco, co dnes stojí milionů padesát až šedesát.

Když mluvíme o zisku, provize aukční síni bývá často i přes dvacet procent. O kolik se vlastně musí zhodnotit umělecké dílo, aby se jeho prodej majiteli vyplatil?

To jsem nikdy nepočítala, záleží na okolnostech. Platí sice, že poplatek bývá dvacet procent, u extra drahých uměleckých děl ho ale některé aukční domy snižují klidně i na jednotky procent. Zahraniční aukční síně dokonce někdy prodávajícím obzvlášť významných děl poplatky zcela odpustí, aby si zajistily, že prodej proběhne právě u nich. U elitních, takzvaných blue chip autorů, jako je u nás třeba Kupka, Šíma nebo Toyen, ale platí, že se jejich díla za posledních 10 až 20 let zhodnotila o stovky procent, takže nějaký dvacetiprocentní poplatek nehraje takovou roli.