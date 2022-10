Bydlení ve velkých městech je drahé a podle archi­tektky Reginy Loukotové by lidé měli hledat alternativy. „Moderní je teď sdílení. Už když začnu přemýšlet o bydlení – týká se to především mladých –, je dobré najít lidi v podobné situaci, například při hledání pozemku nebo stavby vhodné k rekonstrukci,“ řekla týdeníku Ekonom. Přimlouvá se také za nájemní byty ve vlastnictví obcí a za příklad dává Vídeň. Ta totiž vlastní na 40 procent tamního bytového fondu a může tak ovlivňovat i cenu bydlení.

Je bydlení v Česku nedostupné?

Před pár dny jsem vyslechla debatu o bydlení a architektuře včetně závěrů výzkumu na základě dat Eurostatu. Z hlediska sociology uznávaného kritéria, že problémy nastávají, když rodina na bydlení vydává více než 30 procent svých příjmů, Česko problém nemá. Tak to ale vychází, jen když se zprůměruje celá republika. Pokud se soustředíme na Prahu a další velká města, tak to vypadá jinak. Pak je bydlení jistě drahé. Nevymykáme se ale z toho, co je vidět i v dalších evropských městech. Bydlení opravdu není levná záležitost.

Co byste doporučila těm, kteří bydlení ve velkých městech stejně hledají?

Hledat alternativu. Moderní je teď sdílení. Už když začnu přemýšlet o bydlení – týká se to především mladých –, je dobré najít lidi v podobné situaci, například při hledání pozemku nebo stavby vhodné k rekonstrukci. Proč by to každá rodina měla dělat individuálně, amatérsky, bez větších znalostí, protože se o tom nikdo nikdy neučil? Pokud se lidé spojí, mohou si najmout odborníka, architekta. Tím neříkám, že mají společně bydlet, mohou si ale najít třeba rodinnou vilu a rozdělit ji na tři byty. A podobně to udělat se zahradou.

Nájemní bydlení u nás zůstává hodně nestabilní a lidé k němu nemají důvěru. Málokdy dostanou k podpisu mnohaletou smlouvu.

Jenomže lidé se většinou obrací na trh a hledají domy a byty, vlastnické i v nájmu, v běžné nabídce.

Pak ale dopředu uslyší o drahých pozemcích, jak vše dlouho trvá, že jsou drahé stavební materiály. I tady by ale úspora mohla přijít už na samotném počátku, pokud by developeři našli kreativního architekta. A nenabízeli pouze byty, které často ani neodpovídají současným požadavkům na moderní bydlení. Prodávají hlavně standardizované 2+kk nebo 3+kk a to je málo.