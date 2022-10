Ve velkých problémech, do kterých se česká rodinná firma na výrobu pian dostala téměř před dvaceti lety, měly prsty i Spojené státy. Přesto se na tento trh chce Petrof nyní opět zaměřit. Po poklesu prodejů, který odstartovaly teroristické útoky v roce 2001, přestal stěžejní americký distributor od českého výrobce odebírat. Otěže hradecké firmy při její záchraně tehdy převzala představitelka páté generace Petrofů, Zuzana Ceralová Petrofová.

Petrof se v Česku zaměřil na produkci kvalitnějších a dražších pian, levnější nástroje pak v licenci vyrábí na zdaleka největším trhu podle prodejů tohoto hudebního nástroje – v Číně. Její ekonomika se ale zastavuje a po upevnění moci autokratického prezidenta Si Ťin‑pchinga na nedávném kongresu komunistické strany padají i čínské akcie. „Amerika je teď pro nás velká výzva. Budeme tam víc expandovat, ale už nebudeme prodávat na dluh,“ říká šéfka výrobce pian.

Firma Petrof vznikla téměř před 160 lety. Po nástupu komunistů ji ale vaší rodině stát sebral. Jak vnímáte to, že komunistická strana v Česku stále funguje?

Špatně, protože jsme zažili opravdu těžké chvíle. Jednak v roce 1948, kdy komunisté rodině firmu sebrali a byli jsme označeni za třídní nepřátele. V 50. letech pak skoro celou naši rodinu pozavírali, aby nám mohli sebrat osobní majetek. Mí příbuzní potom dělali různé dehonestující práce, třeba babička prodávala toaletní papír na záchodcích na nádraží. Prostě nás chtěli co nejvíc ponížit. Táta, kterému bylo tenkrát osm let, si pořád živě pamatuje, co všechno se tehdy odehrávalo. Takže nejsme rádi, že tady komunisté jsou tak dlouho. Tehdejší myšlení jim zůstalo a dokázali se převtělit i do různých jiných stran. Naštěstí ale dnes komunistická strana řídne a už nemá téměř žádný vliv.

Vy jste po pádu komunismu v Česku vystudovala farmacii. Proč jste pak v roce 2000 vstoupila do vaší rodinné firmy?

Po škole jsem pět let pracovala jako manažerka u zahraniční farmaceutické firmy a to pro mě byla velká škola. Doučila jsem se jazyky, marketing, jednání se zákazníky a tak dále. Pak za mnou jednou přišel tatínek a řekl, že naši továrnu buď prodá, nebo ať mu jdu pomoct. S tím samým přišel i za sestrou, která tehdy byla v Kanadě. V restituci nám totiž vrátili jen čtyři procenta a zbytek jsme museli koupit, takže jsme se zadlužili. Bylo to náročné, privatizace trvala osm let.

V jakém stavu byla firma, když jste ji přebírali?

Ve firmě se pořád drželo know‑how, zůstal v ní vývoj a výzkum, což bylo zásadní. Na druhou stranu to ale byl socialistický moloch, pracovní morálka nebyla na vysoké úrovni. Proto bylo potřeba fungování firmy přenastavit. Řekli jsme si, že značka Petrof nemůže být vnímaná jako levné zboží z východní Evropy.

Nejdřív jste šla na pozici vedoucí marketingu a během čtyř let jste se stala ředitelkou a většinovou majitelkou. Jak k tomu došlo?

Zaváděli jsme nové produkty, jezdila jsem na veletrhy, poznávala jsem zákazníky a postupně jsem se dostala k obchodu. Pak jsem měla větší ambice někam firmu posunout, a tak mě tatínek jmenoval obchodní ředitelkou. A když jsem byla na této pozici asi druhým rokem, začal velký problém. Jeden zákazník ve Spojených státech od nás přestal odebírat. Jenže držel velké procento našeho obratu a to byla strašná chyba. Věděli jsme, že se to musí změnit, ale nešlo to tak rychle, protože kontrakty byly podepsané na dlouho dopředu.

Výroba byla postavená na kvantitě a nízké marži. Šli jsme obrácenou cestou – začali jsme vyrábět kvalitnější a dražší piana.

Proč s vámi přestal tento odběratel spolupracovat?

Dostal se do potíží, protože v Americe přišla do našeho byznysu krize. Odstartovalo to 11. září, kdy došlo k útoku na budovy Dvojčat. Pak se krize plížila dál a tenkrát se rozjely i logistické problémy. Byl to otřes, po kterém bylo složitější v Americe prodávat. Protože jsme byli na tom odběrateli hodně závislí, banky nám tenkrát zastavily úvěry.