Touhu domácností i podniků po instalaci fotovoltaické elektrárny už mnohde začíná chladit malá kapacita rozvodných sítí. Firmy, které soláry na střechy mon­tují, hlásí nárůst podílu zamítnutých žádostí o připojení nových chystaných zdrojů.

Ačkoliv jde stále ještě o zlomek z celkového množství, před pár lety k ničemu takovému nedocházelo. Vyřízení žádosti se bralo v zásadě jako formalita. Přístup k síti navíc mohou zkomplikovat nová pravidla, která umožní bez licence stavět insta­lace s výkonem do 50 kilowattů (dnes 10 kW). Změna je nyní v legislativním procesu.

„Zamítnutí žádosti o připojení už není výjimečné. Jen u klientů naší společnosti jsme v uplynulých měsících evidovali v průměru tak dvě zamítnutí týdně. Jsou to dvě až tři procenta případů, dřív to bývala maximálně promile,“ potvrzuje jednatel instalační společnosti S‑Power Energies Jaroslav Šuvarský.

Horší situace podle něj panuje v jižní části republiky, kde se o distribuci stará společnost EG.D. Podíl zamítnutých žádostí v tomto územním pásu podle údajů S‑Power Energies stoupl z loňských 1,5 procenta na letošních pět.

Vedoucí managementu sítí a strategických projektů společnosti EG.D ze skupiny E.ON Libor Kolář říká, že žádosti o připojení nových výroben energie se kumulují především na jižní Moravě. „Například distribuční oblasti Sokolnice a Otrokovice mají už teď srovnatelné výkony jako blok jaderné elektrárny. V případě dalšího růstu požadavků by mohlo dojít k situaci, že nebude možné přicházející požadavky na zapojení obnovitelných zdrojů reálně uspokojit,“ odhaduje Kolář.

ČEZ Distribuce, která se stará o sítě v severní části republiky, eviduje stále jen do půl procenta zamítnutých žádostí. Necelých deset procent žádostí je opakovaných, to když distributor vyzve žadatele k doplnění nebo upřesnění chybějící náležitosti.

Stává se, že si někdo nainstaluje fotovoltaiku a inspiruje sousedy. Ti si musí vybrat menší sestavu, nebo jim rovnou přijde zamítnutí.

S větším počtem zamítavých rozhodnutí se setkávají i v ostatních instalačních firmách. „Zpravidla se jedná o regiony, kde síť není tak robustní, případně o chatové oblasti nebo ulice s větším počtem již instalovaných fotovoltaik. Takovým příkladem jsou oblasti na jižní Moravě, které byly v roce 2021 zasaženy tornádem,“ říká obchodní ředitel Columbus Energy Petr Vaverka.

Šuvarský dává příklad z menších obcí. „Stává se, že si někdo nainstaluje fotovoltaiku, inspiruje sousedy, ale ti už si musí vybrat buď menší sestavu, nebo jim od distribuce rovnou přijde zamítnutí. O větších sestavách si tak lidé bez ohledu na nově nastavené vyšší limity můžou nechat jenom zdát.“

Nárůst počtu žádostí o připojení domácích fotovoltaik do 10 kilowattů je vidět na statistice. Například u EG.D jich bylo v roce 2020 zhruba 2600, loni zhruba sedm tisíc a letos do září už 27 tisíc. ČEZ Distribuce zaznamenala do poloviny letošního září 40 tisíc požadavků na připojení střešních fotovoltaik s instalovaným výkonem do 10 kilowattů.

V Polsku mají podobnou situaci

„Za nedostatečnou kapacitou sítí je v mnoha případech hlavně matematický problém, a nikoliv technický,“ říká výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář. V systému je podle něj velká část žádostí, které investoři podali jen proto, aby zjistili, zda se bude v dané lokalitě teoreticky nacházet volná kapacita. Přitom ani nepočítají s tím, že by v dohledné době započali s výstavbou elektrárny. Distributor jim však musí tuto kapacitu po nějakou dobu držet. A to mnohde může blokovat přístup ostatním, protože kapacita se tváří jako vyčerpaná.