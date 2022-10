Zatímco živnostníci budou muset od počátku příštího roku s úřady komunikovat prostřednictvím datových schránek, nepodnikající fyzické osoby se této povinnosti zřejmě vyhnou. „Panuje obava z příliš velké zátěže spojené s deaktivací schránky, pokud ji fyzická osoba nechce,“ vysvětluje náhlou změnu postoje úřadů včetně ministerstva vnitra Tomáš Ščerba z advokátní kanceláře White & Case.

Definitivní rozhodnutí však ještě nepadlo a zůstává v rukou zákonodárců, kteří budou hlasovat o „změkčujícím“ návrhu poslance Petra Letochy z hnutí STAN. Tedy o prodloužení dosavadní praxe, kdy se datová schránka fyzické osobě zřizuje výlučně na její žádost. Pokud Letocha neuspěje, schránku by od ledna příštího roku dostal automaticky každý Čech, který by použil jakýkoliv prostředek elektronické identity, například identitu bankovní nebo občanský průkaz s čipem. Kdo by schránku nechtěl, mohl by požádat o zrušení.

Podle nevládních organizací, které proti plošnému zavedení datových schránek protestovaly, jde o příliš radikální krok, navíc nedostatečně připravený. Zdůvodňují to tvrzením, že v kombinaci s dopady energetické krize a vysoké inflace by novinka těžce dopadla na početnou skupinu lidí, zejména ze starší generace a nižších sociálních vrstev. Požadují po státu, aby kvůli tomu vedl digitální osvětu. Slib o zachování „papírové“ cesty k úřadům je i součástí programového prohlášení vlády Petra Fialy.

Digitalizace skýtá širokou paletu možností

Existuje řada cest, jak kontakt s veřejností zjednodušit i bez datových schránek. „Zejména jde o propojení registrů a databází. Stát přece v rámci jednání orgánů veřejné moci nepotřebuje znovu podklady, které už má jinde. Nejjednodušší komunikace s úřady je žádná komunikace,“ míní Ščerba. Širší využití ve státní správě by mohla mít běžnější bankovní identita.