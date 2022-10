Digitalizace zdravotnictví je na postupu a ministerstvo zdravotnictví při něm klade důraz zejména na vytvoření bezpečného systému pro přenos dat. „Snadná dostupnost informací a jejich efektivní sdílení ve struktuře elektronického zdravotnictví totiž chybí,“ říká Vladimíra Těšitelová, statutární zástupkyně ředitele a zástupkyně ředitele pro legislativu z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. A přijdou další příbuzné novinky, včetně Portálu elektronického zdravotnictví, který nabídne služby online a usnadní komunikaci mezi lékařem a pacientem i mezi lékaři navzájem.

Jaká je digitální strategie ministerstva zdravotnictví?

Jsou stanoveny určité cíle, například snížení administrativní zátěže lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků nebo posílení elektronické podpory spolupráce mezi poskytovateli zdravotních služeb, kterými jsou velké nemocnice či kliniky i jednotliví lékaři. Je také nutné posílit roli pacienta, zejména jeho informovanost, možnosti komunikace v celém systému zdravotnictví. Pacient stojí skutečně vždy na prvním místě, musíme být vůči němu proaktivnější. Digitalizace určitých procesů k tomu přispěje.

Co tím myslíte, když říkáte „proaktivnější“?

Pro pacienty plánuje ministerstvo Portál elektronického zdravotnictví, eventuálně mobilní pacientské aplikace. Chce také postupně zajistit jednodušší přístup k vlastní zdravotnické dokumentaci, která obsahuje například informace o anamnéze, historii zákroků a celkovém zdravotním stavu. Důležité je mít snadno dostupné informace o čekacích lhůtách na vyšetření i na konkrétní zákroky. Do budoucna se zvažuje i centralizace takzvaných dříve vyslovených přání, což umožňuje člověku dopředu vyjádřit svou vůli pro případ, že by se někdy dostal do zdravotního stavu, ve kterém by nemohl vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb.

Je nutné posílit informovanost pacienta a možnosti komunikace v celém systému. Každý by měl mít možnost jednoduše vidět do své zdravotní dokumentace.

Ve které právní úpravě budou tyto změny zakotveny?

Část je již nyní zakotvena v zákoně o elektronizaci zdravotnictví, který letos v září oslavil první výročí. Škoda jen, že nebyl přijat v celé šíři. Jeho věcný záměr byl více „propacientský“ a nabízel více možností pro sdílení informací. Musíme být však rádi, že vznikla tato minimalistická verze, která položí základní stavební kameny elektronizace zdravotnictví, a pevně věřím, že další vývoj bude následovat.