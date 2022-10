Ze šetření se stává mantra. Lidé kvůli zdražování razantně omezují nákupy v obchodech. To ovšem neplatí pro použité zboží, od oblečení přes knihy po elektroniku nebo hračky. Někteří prodejci produktů z druhé ruky evidují nárůsty tržeb i o desítky procent. A to přesto, že také v second handech, bazarech či antikvariátech lidé šetří a nakupují spíš levnější zboží.

Celkové prodeje v českých obcho­dech meziročně klesají už čtvrtý měsíc v řadě. Statistický úřad vydal zatím poslední data za srpen, kdy se tržby obchodníkům propadly oproti minulému roku reálně téměř o devět procent. „Domácnosti se snaží stále více šetřit. Ostatně není se čemu divit, když spotřebitelská inflace trhá rekordy,“ říká Miroslav Novák, analytik finanční společnosti Akcenta.