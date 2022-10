Když v květnu roku 2010 dorazila do schránek po celé České republice složenka na 121 tisíc korun, bylo to pro mnohé nepříjemné překvapení. Miroslav Kalousek (TOP 09) v rámci předvolební kampaně rozeslal fiktivní složenku, aby upozornil, kolik ze státního dluhu připadá na jednoho obyvatele. Kdyby se rozhodl stejný počin udělat dnes, musel by částku více než zdvojnásobit. Na každého občana včetně dětí a důchodců totiž už připadá 257 tisíc korun dluhu. A pokud započítáme i rozpočtové schodky plánované ministerstvem financí do roku 2025, bude to do tří let o dalších 80 tisíc korun více.

Zadlužení států se v posledních letech zvyšuje dříve nebývalým tempem a na nějaká rozpočtová pravidla už politici téměř neberou ohledy. Zatímco ještě v roce 2019 činil podíl dluhu k HDP zhruba 28 procent, v polovině roku 2022 to už bylo přes 42 procent. Pokud vláda nezačne šetřit, zvýší se do roku 2028 tento podíl na 55 procent a další bobtnání státního rozpočtu pak naráz utne takzvaná dluhová brzda. Podle nyní platné legislativy by pak vláda musela sněmovně předložit opatření ke snížení zadlužení a v podstatě celá republika by musela začít okamžitě bolestivě šetřit.

Česko má strukturální schodek ve výši 220 miliard korun a opatření, jako je snížení spotřební daně u nafty, ho jen navyšují. Úspory zatím nikde.

Zkrátka Česko, ale i ostatní země Evropské unie se vydaly na cestu růstu dluhů. Ty budeme muset ovšem jednou zaplatit, buď my, nebo příští generace, ať už v podobě vyššího zdanění, či například omezením některých veřejných služeb. Doufat, že nás z toho vytáhne rychlý růst ekonomiky, který by poměr zadlužení k HDP snížil, je v době, kdy se očekává spíše recese, nereálné.

Dvojnásobná cena za státní dluh

Co může nastat, pokud evropské země svůj problém nebudou chtít řešit a jen dál kupit dluhy? Bez změny trendu se některé předlužené státy velmi snadno mohou dostat do situace, v níž před několika lety bylo Řecko. Země, aby se vyhnula bankrotu, musela začít velmi bolestivě šetřit. Stát například snížil i starobní důchody.

Infografika Zvětšit přes celé okno

„Nerad bych vykresloval nejhorší možné scénáře. Čekají nás těžké časy, ale ne apokalypsa. Tím nejpravděpodobnějším scénářem, tou trajektorií, na které Evropa je, je stará známá japonská cesta: 30 let se tam nezměnily reálné mzdy. Není to konec světa, ale ztratit tři dekády je smutné,“ říká hlavní ekonom platební instituce Roger a člen Národní rozpočtové rady vlády Dominik Stroukal.