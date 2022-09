Několik let trvající období, v němž akciové trhy letěly vzhůru a na investicích do kótovaných firem dokázal vydělat v podstatě každý, letos skončilo. Válka na Ukrajině, energetická krize a především rychle rostoucí inflace odstartovaly akciový pád. Globální akciový index MSCI World, který sleduje výkonnost 1500 největších světových společností, od počátku roku ztratil již čtvrtinu hodnoty. Podobně je na tom rovněž index S&P 500, v němž je zahrnuta pětistovka velkých firem obchodovaných na amerických burzách. Za pouhé tři roky 2019 až 2021 přitom tento index vylétl o 90 procent. Jaká bude budoucnost na akciových trzích a do čeho se nyní vůbec vyplatí investovat?

Inflace prioritou

Naděje některých investorů, že by se výnosné období posledních let mohlo rychle vrátit, začaly umírat během posledního měsíce, kdy představitelé americké centrální banky Fed několikrát naznačili, že nikdo nemůže v nejbližší době doufat ve snížení úrokových sazeb. „Musíme inflaci zdolat. Přál bych si, aby existoval bezbolestný způsob. Jenže takový neexistuje,“ prohlásil minulý týden šéf Fedu Jerome Powell poté, co americká centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu již potřetí za sebou o 0,75 procentního bodu až do pásma 3,00 až 3,25 procenta. Tedy na nejvyšší úroveň od roku 2008.

To je pro akciové trhy přirozeně velmi špatná zpráva. „Dražší“ peníze mají tendenci snižovat ziskové marže podniků. Jelikož jejich zákazníci se rovněž potýkají s vyššími výpůjčními náklady, poptávka po zboží a službách se zpravidla ještě snižuje, což dále sráží ziskovost korporací. A tím pádem i hodnotu jejich akcií.

Tyto pesimistické výhledy odrazují i firmy, které zvažují vstup na burzu. Jak vyplývá z dat společností Dealogic a Renaissance Capital, ve Spojených státech prodali burzovní nováčci od začátku roku do poloviny srpna akcie pouze v hodnotě 5,1 miliardy dolarů. Ve stejném období loňského roku to přitom bylo přes 100 miliard dolarů a dlouhodobý průměr bývá okolo 33 miliard. Počet primárních úpisů akcií pak letos meziročně klesl přibližně o 80 procent na pouhých 63. Mnohé společnosti vzhledem ke stávající ekonomické situaci svůj vstup na burzu odkládají a čekají, až se na trzích „vyjasní“. Aktuálně je k primárnímu úpisu v USA připraveno přes 300 firem.

Není divu, že poněkud uvadá i nadšení investorských nováčků, kteří na trhy vlétli v posledních „pandemických“ letech. Zkušenosti s tím má například Radim Krejčí, zakladatel první české robo‑investiční platformy Portu.cz. I ta těžila z investiční mánie poslední doby. U mnohých uživatelů této platformy byl entuziasmus vystřídán strachem. „Zaznamenali jsme velký nárůst obav lidí, jsou daleko konzervativnější a opatrnější, než tomu bylo dříve,“ říká Krejčí. Negativem podle něj je, že mnozí investoři začali panikařit a nedrží se svých investičních plánů a strategií. „Někteří lidé dokonce vybírají peníze, ale pořád je víc těch, kteří k nám nově přicházejí a investují,“ říká Krejčí.