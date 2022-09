Dvouciferná inflace, která Čechům ukrajuje z jejich úspor, aktivuje zároveň jejich pátrání po tom, kam nejlépe investovat. Jednu z možností, jak uložit peníze, představuje sběratelství. Například v srpnu byly na největším českém aukčním portálu Aukro vydraženy sběratelské a starožitné předměty zhruba za 152 milionů korun, což představovalo meziročně nárůst 18,5 procenta. Češi si oblíbili především vzácné mince. Za čtyři svatováclavské dukáty ražené v roce 2014 mincovnou v Kremnici nový majitel zaplatil téměř tři miliony korun. „V portfoliu moderního investora by takové věci jako investiční mince, kvalitní poštovní známky nebo třeba drahé kameny neměly chybět,“ souhlasí ředitel veletrhu Sběratel Jindřich Jirásek.

Proč sbírat investiční předměty právě v nejisté době?

Náš veletrh funguje 25 let a předměty, které tady jsou zastoupeny, tedy poštovní známky, mince, bankovky, pohlednice, minerály, drahé kameny, se sbíraly dávno předtím. A bude se to sbírat dávno po tom, co veletrh převezmou mé děti. Sběratelství jde kontinuálně s časem, předává se z generace na generaci. Sice by se mohlo zdát, že třeba taková filatelie je už trochu staromódní a mimo hru, ale vypadá to, že je to stále největší sběratelské hobby na světě. Každý stát má totiž nějakou poštu a poštovní historii. A investory nezajímají současné známky, ale sto let staré.

Do čeho se investovat opravdu vyplatí?

Zvlášť v době vybičované inflací je dobré postupovat s rozmyslem. Podobně jako s akciemi – pokud vám na ně dává tip taxikář, je to znamení nekupovat. Když teď v tisku čteme, že máte pořídit zlaté mince nebo staré bankovky, pravděpodobně to udělá hodně lidí. Tomu bude odpovídat i cena. Až vlna opadne, dostane se někam na reálnou hodnotu a ta bude vždy nižší, než za kolik jste nakoupili.