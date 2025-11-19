Příběh Jana Chalupy je zářným příkladem, že když člověk dokázal na počátku 90. let chytit příležitost za pačesy, mohl si hned po vysoké škole vybudovat zářnou manažerskou kariéru. Hned po studiu VŠE začal v České spořitelně budovat obchodní aktivity na kapitálových trzích, následně v investiční společnosti investAGe řídil portfolia jedněch z prvních neprivatizačních fondů v Česku. V IPB byl divizním ředitelem a měl na starosti investiční bankovnictví a obchodování na kapitálových trzích, posléze jako výkonný ředitel působil v pojišťovně a penzijním fondu Credit Suisse Life & Pensions Česká republika. A nakonec vstoupil do služeb Petra Kellnera a spoluzakládal mezinárodní společnosti PPF Investments a PPF Partners.

To všechno stihl do svých čtyřiceti let. Pak mu ale začalo být v korporátu těsno, a tak se pustil do podnikání – spolu s kolegy založil poradenskou společnost Tarpan Partners. V rozhovoru jsme si povídali mimo jiné o tom, jak české podniky doplácejí na to, že se nedaří německé ekonomice, jak se proměnil byznys poradenských společností za poslední roky, proč je v podnikání i životě tak důležitá svoboda a řeč přišla i na to, že ačkoliv my Češi neustále brbláme, žijeme v jedné z nejlepších zemí světa.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně
První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67814690-pocet-firem-v-potizich-se-zvysuje-do-ceska-se-vali-nova-vlna-insolvenci-rika-jan-chalupa-ktery-pro-kellnera-resil-mezinarodni-transakce  