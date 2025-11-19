Příběh Jana Chalupy je zářným příkladem, že když člověk dokázal na počátku 90. let chytit příležitost za pačesy, mohl si hned po vysoké škole vybudovat zářnou manažerskou kariéru. Hned po studiu VŠE začal v České spořitelně budovat obchodní aktivity na kapitálových trzích, následně v investiční společnosti investAGe řídil portfolia jedněch z prvních neprivatizačních fondů v Česku. V IPB byl divizním ředitelem a měl na starosti investiční bankovnictví a obchodování na kapitálových trzích, posléze jako výkonný ředitel působil v pojišťovně a penzijním fondu Credit Suisse Life & Pensions Česká republika. A nakonec vstoupil do služeb Petra Kellnera a spoluzakládal mezinárodní společnosti PPF Investments a PPF Partners.
To všechno stihl do svých čtyřiceti let. Pak mu ale začalo být v korporátu těsno, a tak se pustil do podnikání – spolu s kolegy založil poradenskou společnost Tarpan Partners. V rozhovoru jsme si povídali mimo jiné o tom, jak české podniky doplácejí na to, že se nedaří německé ekonomice, jak se proměnil byznys poradenských společností za poslední roky, proč je v podnikání i životě tak důležitá svoboda a řeč přišla i na to, že ačkoliv my Češi neustále brbláme, žijeme v jedné z nejlepších zemí světa.
