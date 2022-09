Přibližně šest tisíc českých podniků a organizací místo dnešních asi čtyř stovek bude muset chránit bezpečnost svých počítačových sítí a systémů podle evropských požadavků. Především budou muset zavést preventivní opatření na ochranu před hackerskými útoky a pravidla, která usnadní reakci na kyberútoky. Od poloviny roku 2024 – alespoň podle odhadu Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) – jim to nařídí nová unijní směrnice, jejíž finální text je podle advokátky Jany Sedlákové ze společnosti Sedlakova Legal před dokončením.

Pro dotčené firmy to bude znamenat nejen nové povinnosti, ale také další výlohy. Podle analýzy Hospodářské komory ČR je na kyberbezpečnost nezbytné vydávat v průměru od jednoho do pěti procent obratu podniku. Její analytici to vidí jako nutnou daň rozvoji technologií, jež přinášejí vyšší efektivitu práce. „Firmy budou lépe připraveny na výpadek v důsledku kybernetického útoku. Takže i po masivním napadení budou schopny zachovat základní funkce, přenést se přes krizové období a obnovit činnost,“ říká Jaroslav Pejčoch, vedoucí skupiny pro kybernetickou bezpečnost.

Soubor pravidel zahrne duplicitní přihlašování do důležitých systémů, zálohování dat nebo zavedení odolné kryptografie. Důležitá bude analýza rizik, zavedení postupů při řešení kyberbezpečnostních incidentů a informování o možné zranitelnosti sítí a informačních systémů.

Zásadní rozšíření

Okruh firem a organizací, jichž se směrnice dotkne, je rozšířen tak, aby byla na vyšší úrovni zabezpečena odvětví průmyslu a služeb klíčová pro společenský a hospodářský život společnosti. Rozšíření působnosti zákona je zásadní právě proto, že navzdory relativní vyspělosti se kyberbezpečnostní legislativa nevztahuje na dostatečný počet firem, aby nedocházelo k neustálému ohrožování či rovnou narušování trhů.