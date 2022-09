Nebýt skonu anglické královny Alžběty II., byla by to ve zpravodajství hlavní zpráva dne. Do přístavu Eemshaven na severu Nizozemska přijela ve čtvrtek 8. září delegace vedená premiérem Petrem Fialou a šéfem ČEZ Danielem Benešem. Slavnostně otevřeli terminál na zkapalněný zemní plyn LNG, který pomůže Česku řešit možné výpadky dodávek z Ruska během nadcházející zimy. Česká společnost si zde rezervovala zhruba třetinu roční kapacity. Umožní jí to přijmout ročně až tři miliardy metrů krychlových plynu, tedy přibližně třetinu spotřeby země. Zaplatí za to vyšší desítky mi­lionů eur ročně.

Vedle toho musí ČEZ pravidelně objednávat dodávky z tankerů LNG a zarezervovat přepravní kapacitu do Česka. Přilákat volný tanker k nizozemskému přístavu by zatím neměl být problém. Světové oceány jich brázdí kolem pětistovky a zájemcům nabízejí svůj náklad LNG většinou až během plavby. Jejich kapitáni jedou za lepší cenou a ta je teď v Evropě výrazně vyšší třeba ve srovnání s Asií. Zároveň je o nějakých deset dvacet procent nižší, než kolik stojí potrubní plyn, což je teď v Evropě kolem 200 eur za megawatthodinu. Je to kvůli tomu, že odběratel platí zpětné zplyňování LNG, pak se cena obou zdrojů zhruba vyrovnává. První náklad plynu pro ČEZ z nového zdroje pochází od firmy Cheniere z USA.

Dopravu zkapalněného plynu potrubím z Nizozemska do Česka může ohrozit jediná věc. Nastane‑li plynová krize, mohou se Němci rozhodnout, že žádnou surovinu přes hranice nepustí. Je to zatím nepředstavitelný a nepravděpodobný scénář, neboť jeho naplnění by znamenalo konec evropské solidarity. Plyn z nizozemského terminálu je primárně určen pro Česko, ČEZ ho ale může prodat komukoliv, pokud o něj zdejší obchodníci neprojeví zájem a pořídí si ho od někoho jiného. V současnosti ho nejčastěji objednávají od německých překupníků, do Česka nyní teče ze severního Německa směs norského plynu a LNG.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Odkud sehnat další plyn

Pronájem kapacity v Eemshavenu od začátku za ČEZ vyjednával David Viduna. Říká, že zemního plynu je ve světě za současné ceny dost, chybí jen dostatečně velká vstupní brána do Evropy. „Zkapalněný plyn má velkou výhodu, jde‑li o flexibilitu dodávek. Loď, která ho veze, může kdykoliv na zavolání přijet. Evropa by ale neměla spoléhat jen na LNG, jinak bude zase odkázána na několik velkých výrobců a vlastníků exportních zkapalňovacích terminálů,“ říká Viduna.