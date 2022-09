Nejrozšířenějším jazykem není čínština, angličtina ani španělština, ale jazyk čísel. V knize Zrádná čísla o tom píše nizozemská novinářka a ekonometrička Sanne Blauwová. Když se nad tím zamyslíme, je to vlastně zcela logické: pokud chceme, aby měla jakákoliv informace větší váhu nebo působila seriózně(ji), hledáme číslo, kterým bychom ji mohli podpořit. Jenomže ona tvrdá data, na která se tak rádi a často bezmyšlenkovitě spoléháme, nemusí a často nebývají zdaleka tak tvrdá, jak se na první pohled může zdát.

O tom, že statistika je nuda, jsme byli všichni chytlavou písničkou z oblíbené pohádky přesvědčováni od raného věku. Statistika sice slibovala „cenné údaje“, ale ta nuda mnohé z nás přece jen odradila. Blauwová ve své knize dokazuje, že opak je pravdou – statistika může být velice zábavná a hravá, nicméně ony údaje mohou mít často hodnotu spíše kočičího než pravého zlata.

Svět v číslech

Číslům se nedá uniknout – od chvíle, kdy se člověk vyklube na svět, je obklopený a do značné míry definovaný čísly: kolik měří a kolik váží, jak přibírá a jak prospívá. Známky ve škole stanoví, jak je hloupý, velikost konta pak, jak je úspěšný, jestli dostane hypotéku a jaké bude platit pojištění. Průzkumy veřejného mínění nám pak radí, koho (ne)volit, a nekonečný zástup studií, co (ne)jíst nebo třeba kam se (ne)přestěhovat. V roce 2020 jsme všichni po vypuknutí pandemie covidu‑19 pochopili, jak velký vliv na naše životy mají čísla. „Čísla rozhodovala, zda smíme navštívit rodinu, dát si vínko, pracovat z kanceláře, jít do školy, uspořádat oslavu narozenin, odcestovat, zahrát si fotbal, jít do divadla, zúčastnit se pohřbu,“ píše ve své knize Blauwová. Díky číslům jsme věděli, kolik zbývá lůžek v nemocnicích a jak účinná je vakcína. Bez čísel bychom byli úplně nahraní.