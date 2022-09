Kombinace dlouhodobého růstu cen nemovitostí a několikanásobného zvyšování základní úrokové sazby, ale i obavy o budoucnost udělaly své. Setrvale klesá jak objem poskytnutých hypoték, tak i jejich počet. A v očekávání finančně náročného podzimu experti předpovídají, že se to letos už nezmění.

Rada České národní banky re­po sazbu postupně zvedla z 0,75 procentního bodu, kde byla loni v srpnu, na dnešních sedm procent. Podobné je to s úrokovou sazbou u nových hypotečních úvěrů. Zatímco před dvanácti měsíci si mohl zájemce půjčit v průměru za 2,32 procenta, dnes bude platit na úrocích 5,42 procenta ročně. Ještě v prvních prázdninových týdnech se průměrná úroková sazba u úvěrů na bydlení pohybovala kolem pětiprocentní hranice, teď jsou úvěry na bydlení nejdražší za posledních 12 let.

Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera se patrně nabídkové hypoteční sazby pohybují poblíž svého vrcholu. „Vývoj tržních úrokových sazeb delších splatností naznačuje, že tlak na další zvyšování by měl ustat. Ještě v příštích měsících však budou mírně růst,“ říká s tím, že odhady dalšího vývoje jsou vzhledem k celkové míře ekonomické nejistoty poměrně složité. „Patrně by ale mohly být hypoteční sazby koncem roku nepatrně níž než v současnosti,“ uzavírá.

Šéf Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Jiří Feix zatím výrazné zlepšení situace pro klienty nevidí. „Míra průměrné inflace je v tuto chvíli stále vysoká, a proto ani do budoucna nemůžeme s jistotou říct, že se sazby znovu nezvýší. Snižování letos očekávat nelze. V dlouhodobějším horizontu se sice mohou dostat na výhodnější úroveň, může to však trvat poměrně dlouho, roli hraje řada externích faktorů,“ odhaduje.

Trh oproti loňsku padá o více než polovinu. Rok 2021 však byl výjimečný, férovější je srovnání s předchozím obdobím.

Vzít, nebo rok či dva počkat?

Lidé dnes více než dřív zvažují, zda po hypotéce za současných podmínek sáhnout, nebo počkat na příští či následující rok. „Vyšší sazby, rostoucí ceny nemovitostí a regulace ze strany ČNB zmenšily okruh klientů, kteří na hypotéku dosáhnou, a to zejména v Praze a dalších větších městech,“ upozorňuje Ondřej Šuchman, manažer hypoték Modré pyramidy stavební spořitelny ze skupiny Komerční banky, že někteří ani váhat nemohou, úvěr by zkrátka nesplatili.

V takové situaci úvěry už příliš zdražovat nebudou, myslí si další experti oslovení Ekonomem. „Pokud ČNB nebude do konce roku zvyšovat sazby, očekávám současnou nabídku a mírný pokles kolem 0,1–0,2 procentního bodu. Bude záležet na tom, jak moc komerční banky budou chtít získávat nové hypoteční úvěry. Zásadní pokles nečekám, spíše stagnaci,“ odhaduje Tomáš Trauške, zemský ředitel společnosti 4fin.

„Aktuální postoj ČNB dává naději, že by se základní úrokové sazby nemusely do konce roku zvýšit. Pak by se ceny dlouhodobých zdrojů udržely na aktuálních číslech a sazby hypotečních úvěrů by mohly vydržet na stávajících hodnotách kolem šesti procent,“ doplňuje hypoteční analytička Partners Marcela Mazáková.