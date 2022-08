Historie klasických poštovních služeb jako doručování dopisů nebo platby přes složenky se chýlí ke konci. Plošné doručování listovních zásilek rozjížděl v českých zemích v 16. století šlechtický rod Taxisů a obor několik století rostl. Až do nástupu internetu, e‑mailů a online obchodů. V posledních letech ale počet doručených dopisů meziročně klesá zhruba o desetinu a letos Česká pošta utrží podle jejího ředitele Romana Knapa poprvé v historii víc peněz za dodávky balíků, zejména z e‑shopů.

I v tomto oboru ale státní podnik oproti konkurenci soukromých firem ztrácí své donedávna vedoucí postavení. Loni poštu v počtu doručených balíků poprvé předstihla rychle rostoucí skupina Packeta Simony Kijonkové, pod kterou patří logistická firma Zásilkovna, a na paty jí šlape i dopravce PPL patřící pod německou společnost Deutsche Post DHL.

Příští rok pak v Česku nejspíš dojde k dalšímu velkému propadu v posílání dopisů. Takzvaný zákon DEPO totiž přikáže podnikatelům či spolkům komunikovat se státem elektronicky. Také poptávka po dalších kdysi tradičních poštovních službách mizí. Například ubývá lidí, kteří platí přes papírové složenky. „Ve Švédsku už před pár lety řekli, že poštovní poukázky nejsou potřeba, protože všichni mají účty. Je otázka, kdy přestanou být poštovní poukázky relevantní i u nás,“ říká děkan pardubické Dopravní fakulty Jana Pernera Libor Švadlenka.

Ten před lety vystudoval poštovní obor, který už ale dnes samostatně neexistuje. Rozčlenil se do dalších dopravních a logistických oborů. Ani na jiné vysoké škole už se toto „řemeslo“ samostatně neobjevuje a mizí také ze středních škol, protože se poptávka po poštovních specialistech smrskává.

K podobnému vývoji dochází i v dalších zemích. Většina západoevropských států už se na výraznou proměnu trhu začala chystat před lety. Největší expresní a balíkové služby kontinentu jako německá DHL, francouzská DPD nebo britská GLS patří pod bývalé či současné národní pošty. Ty přitom často generují slušný zisk. Na rozdíl od České pošty, která v posledních letech upadá do ztráty.

Prakticky po celé Evropě už došlo k rozdělení národních pošt na státní a komerční služby. Řada z nich je alespoň částečně privatizovaná, některé jsou na burze. Česká pošta je jedním z posledních čistě státních podniků tohoto oboru v Evropě. „Jsme anomálie. To, co máme my, už prakticky nikde neexistuje,“ říká Švadlenka.

Přestože odborníci i politici mluví už řadu let o tom, že je potřeba právní formu České pošty i její fungování výrazně proměnit, například snížit zbytečně vysoký počet poboček, současná vláda se k žádnému razantnějšímu kroku stále neodhodlala. Ostatně ani ta minulá to neplánovala.