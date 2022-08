Před čtvrtstoletím založil doslova na zelené louce značku outdoorového oblečení Bushman, která se od té doby stala v Česku pojmem. Teď Jindřich Melichar tuhle etapu svého života uzavírá. V dubnu odešel z vedení firmy a prodal většinu svého podílu. „Po vstupu silného investora Reflex Capital získal Bushman prostředky, energii a nové impulzy, a já jsem cítil, že jsem zamrzl v pravěku. Už bych pro firmu nebyl přínosem,“ říká. Do budoucna se chce soustředit na nový byznys, který spolu s partou známých rozjel před čtyřmi lety v hospodě v Zaječicích nedaleko Prahy.

„S kamarády jsme vymysleli projekt mopedix, v jehož rámci vyvíjíme a chceme vyrábět a prodávat vlastní elektrické mopedy a také moped benzinový,“ vysvětluje Melichar. Jak říká, chtěli vytvořit stroj, na kterém i dospělý chlap bude vypadat důstojně. Pořádné mopedy už se totiž podle něj nevyrábí. „Produkují se jen podivné, směšné spatlaniny plné plastu. Když si na to dospělý chlap sedne, tak vypadá, že ukradl dětské kolo,“ kroutí hlavou Melichar. Když o projektu vypráví, chvílemi to působí jako jedna velká recese. První prototyp měl kryt na baterku vyrobený z pekáče na husu, mopedy budou výjimečné tím, že mohou vydávat plejádu zvuků. „Samozřejmě může znít jako motorka, ale třeba i jako letadlo, tank, kamion nebo třeba splašené stádo koní či mečící koza,“ říká Melichar.

Jakkoliv recesisticky může tenhle projekt znít, už na podzim by měly být k prodeji první kusy. Kupovat by je prý měli hlavně lidé tíhnoucí k retru. „Každopádně to budou lidé, kteří s námi mohou sdílet určité životní hodnoty. Když jsme na mopedech začali jezdit, došlo nám, že je to pro nás smysl života. Zjistili jsme, že není třeba se pořád za něčím hnát. Člověk na mopedu zpomalí a začne vnímat okolí. Jízda na tomhle stroji zároveň předjímá určitou schopnost nadhledu. Je to svérázný alternativní dopravní prostředek, ale taky trochu recese,“ vysvětluje Melichar.

Podle obchodního rejstříku jste na konci letošního dubna skončil jako jednatel firmy Bushman, jaká je v současnosti vaše pozice ve společnosti?

Ve firmě už nejsem, odešel jsem z vedení a prodal většinu svého podílu. Zbyla mi jen symbolická část. Letos na konci dubna jsem tak uzavřel tuhle čtvrtstoletí dlouhou etapu svého života. Nutno říct, že jsem odešel v dobrém. Máme také dohodu, že když to bude zapotřebí, jsem připraven kdykoliv Bushmanu pomoct.

Už bych pro Bushmana nebyl přínosem. Pro nepřizpůsobivost a určité staromilectví bych byl pro podnik brzdou.

Co vás přimělo k odchodu?

Jednou bych stejně musel v Bushmanovi skončit, přírodní zákony jsou neúprosné a nakonec by mě stejně museli odvézt třeba na lafetě. Nechtěl jsem to nechat na osudu a svůj konec ve firmě jsem si radši zvolil sám. Hlavní důvod odchodu je ten, že po vstupu silného investora Reflex Capital získal Bushman prostředky, energii a nové impulzy, a já jsem cítil, že jsem zamrzl v pravěku. Už bych pro firmu nebyl přínosem. Pro svou nepřizpůsobivost a určité staromilectví bych byl pro podnik brzdou. Proto jsme si s investorem sedli a díky jeho vstřícnosti a pochopení se dohodli na ukončení mého působení ve firmě.

Jaké to je, po takové době pustit své dítě do světa?

Přesně jako v životě, když vaše dítě dospěje a odejde z domova. Taky se s tím musíte nějak smířit. Je to přirozená věc. Ale samozřejmě je to obrovský kus života, sám jsem se trochu zhrozil, když jsem si uvědomil, jak dlouhý čas jsem s Bushmanem strávil. Byla to ale fajn doba, měl jsem kliku na to, kolik skvělých lidí jsem za těch pětadvacet let potkal, některá setkání byla osudová, naučil jsem se spoustu věcí a získal neocenitelný přehled o byznysu a světě obecně. Hodně mi to dalo. Něco mi to samozřejmě i vzalo, ale člověk radši vzpomíná na to dobré. Bushmana mám a budu mít vždycky rád, ostatně jak jste řekl, je to moje dítě. A jsem přesvědčený, že tu tahle firma bude ještě mnoho dalších desítek let, protože ten projekt je opravdu dobrý. Dělat věci z přírodních materiálů, soustředit se na pohodlné městské a outdoorové oblečení a vybavení, to si svoje zákazníky vždycky najde. Doba je teď samozřejmě nepříjemná, firmy bojují o přežití, ale díky tomu, že je Bushman dost vyhraněný, má velkou šanci, že uspěje. Mnoho jiných značek, jež nejsou tak vyprofilované a nemají tak věrné a stálé zákazníky, můžou mít velké problémy.

Bushman byl díky vám vždycky politicky angažovanou firmou. V sortimentu jste měli třeba trička upozorňující na minulost Andreje Babiše spojenou s StB nebo tričko s nápisem Peroutka byl gentleman, čímž jste se zase vymezovali vůči prezidentu Miloši Zemanovi. Změní se to vaším odchodem?

Doufám, že ne, ale nevím. Ostatně to byl taky jeden z důvodů mého konce ve firmě. Paradoxně jak stárnu, tak dostávám stále šílenější nápady a uvědomil jsem si, že realizací těchhle šíleností bych mohl značce snadno uškodit.