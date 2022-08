Američtí vědci z univerzit v Oregonu a Washingtonu došli před pěti lety ve své studii „Z ložnice do kanceláře“, uveřejněné v odborném časopise Journal of Management, k zajímavému zjištění. Při studiu života 159 mužů a žen žijících v manželství zjistili, že sexuální styk zlepšil následujícího dne v práci člověku nejen náladu, ale i jeho anga­žovanost a produktivitu. Podle vědců za to mohou endorfiny a adrenalin uvolňující se při sexu, neboť následně zvyšují naši výkonnost a produktivitu práce. Tenhle efekt trvá podle vědců přibližně 24 hodin.

Jak ukazuje jiný výzkum americké antropoložky Heleny Fisherové, pravidelný sex nejenom zlepšuje náladu, ale dokonce i zvyšuje příjem. Jak Fisherová zjistila, lidé mající sex dvakrát až třikrát týdně vydělávají v průměru o 4,5 procenta více než jejich sexuálně méně lační spolupracovníci.

Vzhledem k výše napsanému nás může jen těšit, že podle dat Asociace pro elektronickou komerci lidé v Česku loni nakoupili na internetu erotické zboží zhruba za 750 milionů korun. Útraty tohoto typu tak meziročně vzrostly takřka o čtvrtinu. Produktivita a dobrá nálada na pracovištích by tedy logicky měly růst a s nimi i naše příjmy. Že by Česko konečně nalezlo svůj recept, jak zvýšit tempo v ekonomickém dohánění Západu?

