Vibrátory, dilda, erekční kroužky, biče, plácačky, anální kolíky. Přes 50 takových věcí má ve sbírce erotických pomůcek Daniel Dubravec z Brna. Většina Čechů k sexu nepotřebuje vůbec nic, Daniel Dubravec patří k 17 procentům, kteří mají více než jednu takovou hračku. Jeho sbírka má nyní hodnotu přes 40 tisíc korun, ale od doby, kdy s tímto koníčkem před deseti lety začal, utratil mnohem víc. „Mnoho hraček jsem už vyhodil a nahradil je jinými,“ říká Dubravec. „Mám tolik pomůcek, protože každá přítelkyně přinese jinou preferenci a zapříčiní další nákup. Kupuju je jen přes internet a za poslední rok jsem udělal 11 nákupů,“ vysvětluje.

Podle průzkumu společnosti Nielsen Admosphere, který připravila exkluzivně pro týdeník Ekonom, má 33 procent Čechů doma nějakou erotickou hračku. Polovina z nich jich má hned několik. A pak je tu také desetina lidí, která je velmi lákavá pro majitele sexshopů a výrobce pomůcek – ta, jež v obchodech s erotickým zbožím ještě nenakoupila, ale chystá se na to. Z průzkumu vyplývá, že lidé pomůcky používají nejčastěji společně s partnery, čtvrtina je používá o samotě. Jsou to časté dárky, především pro ženy, a muži jsou ochotni je kupovat i z druhé ruky – v internetových bazarech.

Trh s erotickými pomůckami roste globálně. Podle statistického portálu Statista.com vzrostl od roku 2016 z 10 na 34 miliard dolarů v loňském roce. Do roku 2030 by se podle odhadů měl dostat na 80 miliard.

Růst se týká i České republiky, byť je to segment v tuzemsku poměrně malý. Nákupy se odehrávají hlavně na internetu. Jak ukazuje zmíněný průzkum Nielsen Admosphere – v onlinu se odehrává 62 procent nákupů. Hodnota těchto transakcí realizovaná přes české e‑shopy vzrostla meziročně skoro o 30 procent. Loni lidé online nakoupili erotické zboží téměř za 750 milionů korun, zatímco v roce 2020 to bylo jen za 588 milionů korun, uvádí data Asociace pro elektronickou komerci. Nezahrnují ovšem to, co si Češi koupili v zahraničních, zejména v levných čínských e‑shopech. Právě cena je přitom podle Nielsen Admosphere i oslovených sexshopů stále u většiny lidí rozhodující parametr při nákupu.

Výkyvy libida

Výrazné nárůsty obratů hlásily během pandemie, kdy se lidé zavření doma nudili, větší i menší české sexshopy. Těch jsou v Česku desítky, gros jejich byznysu se odehrává v online prostředí. Mezi ty největší patří E‑kondomy.cz, Erotic City, Růžový slon a Sexshop.cz. Výsledky za druhý pandemický rok zatím zveřejnili jen někteří obchodníci: E‑kondomy.cz loni vykázaly tržby ve výši 243 milionů a meziročně si polepšily přibližně o padesát milionů. Zdvojnásobení obratu na 167 milionů pak hlásí Růžový slon.