Investice do nově vznikajících firem jsou v Česku pod evropským průměrem. Ekonomika tak přichází o příležitosti k rozvoji a růstu. Podle advokátky Jany Sedlákové je na vině smluvní chaos i to, že firmu v Česku stále ještě není možné efektivně založit online. „Nejde jen o to, že zahraniční investoři se na nás dívají, jak kdybychom zamrzli v minulém století, ale řada začínajících českých společností si pak raději založí mateřskou společnost v zahraničí, protože je to pro ně jednodušší,“ upozorňuje Sedláková. Ve spolupráci téměř dvou desítek advokátních kanceláří se teď snaží nastartovat změnu tuzemského přístupu. „Náš projekt je do značné míry o edukaci, aby se start‑upy připravily na to, co je čeká, a aby se jednání s inves­tory nezasekla hned ze začátku na smlouvě,“ popisuje.

Jaké typy dokumentů ve vašich vzorech start‑upy najdou?

Najdou tam term sheet, tedy dokument shrnující základní ekonomické a právní podmínky transakce. Najdou tam dotazník pro due diligence – takzvanou právní prověrku. Protože investor si chce vždy společnost před investicí prověřit. To zadá právníkům a ti pošlou do společnosti otázky typu, jak máte nastavenou korporátní strukturu, jaké máte účetnictví, jak máte nastavené pracovní smlouvy a podobně. Chtějí dokumenty a start‑upům taky trvá někdy i dva měsíce, než je připraví a pošlou. To jim investici protahuje. Proto ten dotazník, aby ve chvíli, kdy společnost vyjednává s investorem, už mohla paralelně chystat potřebnou dokumentaci. A dále mezi vzory budou smlouvy pro konvertibilní zápůjčku, klasickou investiční smlouvu, dohodu společníků, společenskou smlouvu a pracujeme ještě na zaměstnaneckém opčním programu. Toto by měl být základ, je ale možné, že v průběhu příprav přijdeme ještě s něčím dalším.