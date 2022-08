Pod vlivem vysoké inflace si sice čeští spotřebitelé začínají více hlídat, za kolik peněz co nakupují, avšak nechtějí slevit ze všech svých nároků. Ani diskontní prodejny, kterým dříve stačilo konkurovat nízkou cenou, už nemohou zboží jen vystavit na palety. „Dnes se boj o zákazníka odehrává především na poli zážitku z nakupování,“ říká jednatel řetězce Penny Radek Hovorka.

Jak byste zhodnotil dosavadní vývoj retailu v Česku? Dá se říci, že byl klidný, pozvolný?

Po sametové revoluci byla životní úroveň mnohem níž než dnes. Zákazníky zajímala především šíře sortimentu, kterou do té doby neznali. Nehleděli tolik na kvalitu, zajímala je především nízká cena. Ke konci 90. let začala životní úroveň růst a spolu s tím se postupně proměňovaly preference zákazníků a jejich nároky. Začali se zajímat o zdravý životní styl, objevila se poptávka po bioproduktech, alternativách masa či po bezlaktózových výrobcích. V posledních letech se mnohem více zajímají o udržitelnost. Jde to postupně, nepozorovali jsme žádné skokové změny.

Největším hybatelem změn ve vašem oboru je tedy příjmová úroveň zákazníků?

Do velké míry je ovlivňuje hospodářský cyklus. Když se nacházíme v konjunktuře, zákazníci si chtějí více dovolit. Naopak v době krize se orientují zpět na cenu. To jsme si prožili s nástupem koronaviru a v posledních měsících s nárůstem cen a inflace.