Leon Jakimič v sobě nese geny pěti generací sklářů včetně slavné rodiny Swarovski. I on se pustil do tohoto oboru. Hned po škole vyslal Jakimiče jeho tehdejší zaměstnavatel, výrobce skla Preciosa, budovat byznys v Hongkongu. Tam zůstal i poté, co v roce 2007 založil svou firmu Lasvit. Ta je dnes známá především instalacemi velkých designových svítidel ze skla v luxusních hotelech, rezidencích či operách po celém světě. Nyní se chce Jakimič více zaměřit i na další typy výrobků – konstrukce uměleckých skleněných fasád a prodej designových lustrů, sklenic nebo váz v běžných obchodech. Věří, že se mu díky tomu během příštích pěti let podaří zdvojnásobit nyní miliardový obrat.

A to i přesto, že teď hrozí Lasvitu a jeho sklárně Ajeto nedostatek plynu, který je pro výrobu skla stěžejní. Jakimič má proto připravený i neobvyklý krizový plán, aby nemusel zastavit produkci. Vysoká cena plynu ale jeho firmy až tolik netrápí, do finální ceny výrobků se totiž příliš nepromítá. „Protože neděláme sériovou masovou výrobu, ale produkty s obrovskou přidanou hodnotou designu, technologií a značky,“ říká Jakimič. Právě to podle něj českému průmyslu chybí, aby dosahoval vyšších marží. Dodává, že dokud se Češi nenaučí chlubit se a budovat značku, měli by na marketing a obchod zaměstnávat cizince.

Vysokou školu jste studoval v USA, pak jste dlouho pracoval v Hongkongu, před dvěma lety jste se vrátil s rodinou zpátky do Česka. Strávil jste větší část života v zahraničí, nebo v Česku?

V zahraničí jsem byl od 19 do 45 let, vlastně celý svůj profesní život. Půlku času v Hongkongu jsem ale prožil na cestách po světě a z toho většinu v Česku, kde je hlavní část firmy.

Hongkong letos „oslavil“ 25 let pod opětovnou čínskou nadvládou. Jak se tam život měnil během vašeho pobytu?

Kdybyste se zeptal před pár lety, odpověděl bych jinak než teď. Poté co v roce 1997 Británie vrátila Hongkong Číně, všichni čekali, že se život v Hongkongu hodně změní. Nezměnilo se ale skoro nic. Maximálně lidé nemuseli nosit do luxusních hotelů lakýrky, kravatu a sako jako za Britů, ale základní věci jako svoboda slova nebo shromažďování dlouho zůstávaly. Změna nastala až před pár lety se současným prezidentem Si Ťin‑pchingem, Čína postupně přitvrzovala, začaly protesty a dneska už je Hongkong na půl cesty k totalitě. Totalita prorůstá všemi částmi hongkongské společnosti.

Byl to důvod, proč jste se vrátil do Česka?

Návrat jsme plánovali dlouhodobě, ale určitě to byla okolnost, kvůli které jsme toho pak nelitovali. Já jsem se do Česka těšil, chyběla mi kultura, příbuzní, přátelé, hory. Také podnebí mám radši v Česku a chtěl jsem být blíž firmě. Drtivá většina našich lidí je v Novém Boru a v Praze. Do Česka jsme teď přesunuli i holding, který dřív sídlil v Hongkongu a vlastnil všechny naše součásti. Byl to ale porod. V Hongkongu založíte firmu do dne, ale přesunout ji sem je neuvěřitelně složité.

Proč jste bydleli v Hongkongu, když byla hlavní část firmy v Česku?

Hongkong je byznysově stále důležitější město než Praha, a pokud beru Asii od Indie přes Čínu po Japonsko a Austrálii, byl to pro nás nevýznamnější trh. Dřív měl na našem obratu podíl dokonce 40 procent, teď už to ale není tolik. Pokleslo to, protože východní Asie zpomalila, zejména co se týče hotelů. Hotely měly dřív na našem obratu podíl 40 až 50 procent, dneska to je 20 až 25 procent. Už děláme víc pro rezidence. Lidé se během pandemie začali víc soustřeďovat na své byty, protože v nich trávili větší množství času. Chtějí tam mít inspirativnější prostředí, které člověka těší a hřeje. Také se v tom ale projevila naše snaha, kdy jsme začali víc spolupracovat s architekty a interiérovými designéry, kteří se zabývají spíš rezidencemi.

Možná ještě důležitější důvod, proč jsme žili v Hongkongu, byl ten, že se tam líbilo mé ženě. Má ráda teplo a moře. Dalším důvodem pak bylo to, že se tam děti perfektně naučily anglicky, chodily do britských škol, kde se naučily fungovat podle britského přístupu ke vzdělávání, který je hodně o prezentacích, projektech a týmové práci.

Krátce před vaším návratem do Česka jste v Novém Boru otevřeli novou centrálu, která získala řadu architektonických cen, například Stavba roku 2020. Je to náhoda, nebo jste se chtěl vrátit do pěkné designové budovy?

Nebyla to ani náhoda, ani to nebylo nějak řízené. Myslím si, že v mém životě hraje určitou roli osud. Takové věci se prostě stávají. Když jim člověk trochu pomáhá, všechno do sebe zapadá. V Novém Boru ale příliš času netrávím. Jsem často na cestách nebo v Liberci, kde pracuji z domova. V naší centrále v Novém Boru nemám ani svoji kancelář. Máme tam sdílenou kancelář pro topmanagement.

Vždycky jsme chtěli mít budovu, která je součástí firemní kultury a vychází z našich hodnot. Chtěli jsme postavit něco autentického a propojit staré s novým. Nakonec jsme propojili staré roubenky z roku 1790 s novou skleněnou budovou ze skleněných šindelů.

Plynová pec je alchymie, teplota se ladí každý den třeba podle vlhkosti vzduchu. Naopak elektrickou pec může ovládat téměř kdokoliv.

SKLENĚNÉ NEURONY S HUDBOU

Lasvit vytváří designové světelné instalace, lustry, sklenice nebo trofeje. Z čeho vám plyne největší obrat?

Interně to teď máme rozdělené na tři výrobní programy. Hlavní jsou pořád umělecké skleněné plastiky na míru, které tvoří kolem 80 procent obratu, ale tento podíl se snižuje, protože ostatní programy rostou. Další oblastí je sklo do architektury, což je naše nová divize. Jde o skleněné umělecké fasády, jako je na naší centrále v Novém Boru. Teď po celém světě pracujeme na desítkách podobných projektů. Náš třetí výrobní program jsou kolekce, což jsou sériové produkty, hlavně jde o svítidla, ale také vázy, mísy nebo nápojové soupravy. Pak máme ještě doplňkové projekty, například limitované edice uměleckých děl pro sběratele. Nakoupili u nás třeba Eda Kučera z Avastu nebo Petr Kellner. Také vyrábíme trofeje, což je pro nás částečně byznys, částečně součást budování značky. Například Škoda Auto od nás kupuje trofeje na Tour de France, řadu trofejí ale děláme zdarma pod svou značkou v rámci marketingové spolupráce, například pro tenisový turnaj Miami Open. Tam je pak naše značka hodně vidět.