Televizní seriál Devadesátky vyvolal také v českém fotbale retrovlnu zájmu o první polistopadovou dekádu. Nástup trhu a divoká privatizace kopanou radikálně proměnily, kluby přecházely do soukromých rukou. Mnozí vlastníci ale tento byznys neudrželi a sami měli problémy se zákonem. I když v novém tisíciletí začalo být i fotbalové podnikání transparentnější, spekulace o klubovém vlastnictví nezmizely. Fotbalová asociace ČR do licenčního řízení pro udělení práva startovat v profesionálních soutěžích zakotvila povinnost uvádět, kdo je majitelem. Licenční manažer Stanislav Rýznar nyní sleduje, že majetkové poměry jsou ve fotbalu opět v pohybu.

Vlastnickou strukturu nejsou české fotbalové kluby zvyklé zveřejňovat, avšak vám ji poskytnout musí. Máte vlastně k dispozici tajné informace. Můžete ale podle nich zcela přesně říct, kdo je majitelem?

Každý klub musí podle licenčního řádu deklarovat majitele až do ovládající osoby, to znamená až do osoby, která není se společností majetkově spjatá, ale prokazatelně ji ovládá. Přes své společnosti, partnery reklamní či sponzorské.

Parametry licenčního řízení nabízejí v případě problémů řešení. Třeba dohody, nové smlouvy, ořezání rozpočtu.

Existují nadále zamlžení vlastníci, kteří například drží akcie na doručitele?

V našem řádu se říká, že držitel fotbalové licence musí být akciovou společností s akciemi na jméno. Na doručitele to fungovat nemůže. Jestli jsou ale ve struktuře další společnosti, už nemáme jakékoli právo je omezovat ve způsobu vlastnictví. Proto musí jasně deklarovat, kdo je ovládající osobou.

Takže v licenčním řízení vám nemůže uniknout vlastník, o kterém byste neměli přehled?

My jdeme cestou důvěry. Ověřujeme vlastnickou strukturu, využíváme veškeré zdroje, i mediální, ale abychom vyjeli na hloubkovou kontrolu, takhle daleko do toho nejdeme.