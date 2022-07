Vést soudní spor není v Česku levné ani rychlé. „Získat pravomocné rozhodnutí trvá zpravidla tři roky,“ říká Vladimír Polách, advokát se specializací na řešení obchodních sporů a Ekonom Legal Garant pro tuto oblast. Náklady na advokáty v mnoha případech převýší hodnotu, o jakou ve sporu jde. Před soud jdou i případy za několik málo tisíc korun. Jak zákon, tak soudní praxe by se měly reformovat, tvrdí Polách.

Když podniky uzavírají smlouvy, očekávají od nich především ziskový byznys. Do jaké míry se tato očekávání setkávají s realitou a do jaké míry smlouvy končí soudem?

Neexistuje národní ani mezinárodní statistika, z kolika smluv vzniknou spory. Nicméně moje zkušenost je, že nejméně třetina smluv k nějakému sporu vede. Nemusí to být hned velké soudní řízení, jaké známe z televize, ale třeba nějaká korespondence týkající se vad díla a podobně.

Kde jsou typicky problematická místa?

To závisí na typu smlouvy. Například v kupní smlouvě bývá typickým problémem definování kupní ceny, otázka případných vícenákladů, podmínky a termíny dodání zboží, případně smluvní ujednání o tom, co je a co není vadné plnění. Ve smlouvách o převodu obchodního podílu zase bývají jádrem problémů takzvané záruky a ujištění, tedy to, co by prodávaný podnik měl splňovat. Tato ujištění se týkají například ekonomických ukazatelů očekávání budoucích zisků podniku nebo plnění určitých náležitostí v ochraně životního prostředí. Čas od času se ukáže, že v provozech jsou třeba staré ekologické zátěže nebo že prezentované zisky neodpovídají reálným hospodářským výsledkům společnosti. A takto bychom mohli pokračovat podle jednotlivých smluvních ujištění.

Občanský soudní řád je totálně němý, hluchý ohledně jakýchkoliv procesních kalendářů. Výsledkem je nepřehledné soudní řízení.

Když už dojde ke sporu ze smlouvy, s čím musí společnost počítat? Jak dlouho bude soudní spor trvat?

V optimistickém případě řízení před soudem prvního stupně trvá dva roky a před odvolacím soudem okolo jednoho roku. Získat pravomocné rozhodnutí tedy trvá zpravidla tři roky. Ale nebývá výjimkou, že i výrazně déle.

S jakými náklady na vedení sporu musí firma počítat?

Při podání žaloby jde o soudní poplatek, standardně pět procent žalované částky. Takže z milionu korun je to padesát tisíc, z deseti milionů je to pět set tisíc a podobně. Poplatek je z 80 procent vratný, pokud se strany dohodnou na smíru ještě před uskutečněním prvního soudního jednání, pak už ne. Dál jsou tu náklady na právního zástupce. K překvapení řady klientů je zpracování a podání žaloby zpravidla nejvyšším jednorázovým nákladem ve sporu, protože v českém soudním systému je potřeba v žalobě uvést všechny skutečnosti a označit důkazy k prokázání nároku. Kromě zkoumání listin je potřeba hovořit v rámci společnosti s potenciálními svědky, to znamená s těmi, kteří podepisovali smlouvy nebo se účastnili dodávky vadného zařízení. Zpravidla je potřeba zajistit si znalce, který podpoří právní argumentaci žaloby po věcné stránce.