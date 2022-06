Jak obchod s pšenicí ovlivňoval dějiny světa a mocných civilizací? Proč se lidé ve vzájemných svárech uchylují k násilí a skutečně je to tak běžná forma řešení sporů? Jak k úspěchům evropských vědců přispělo poznání jejich kolegů z různých částí světa? A proč jsou některé země chudé, zatímco jiné prosperují? Jestli vás zaujaly tyhle dotazy, připravili jsme pro vás seznam několika ekonomických, byznysových, ale i historických knih, ve kterých byste na ně mohli najít alespoň částečné odpovědi. Přejeme příjemné čtení.

Scott Reynolds Nelson – Oceans of Grain: How American Wheat Remade the World

(nakladatelství Basic Books, 2022, 368 s.)

Kdy jindy bychom měli číst knihu o obilí jako hybateli dějin než v době, kdy ruská agrese ohrožuje obilnici Evropy? Dílo Scotta Reynoldse Nelsona (v překladu Oceány obilí: Jak americká pšenice přetvořila svět) ilustruje, jak pěstování, skladování, transport obilí a obchod s ním ovlivňovaly vzestup a pád civilizací od antického Říma přes Byzantskou říši až třeba po carské Rusko. Americký historik ukazuje, že mnohé události z nejnovějších dějin lze popsat také jako výsledek střetů o úrodu ze tří světových obilnic – ruské, ukrajinské a americké. Například jak obava z narušení světového obchodu s obilím byla jednou z příčin vzniku první světové války. Mimo jiné se také dozvíte, proč evropští dělníci v 19. století dorůstali menší výšky než jejich předchůdci nebo jak obchod s obilím v 19. století umožnil masivní migraci Evropanů na americký kontinent.