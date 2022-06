Je libo speciální obojek se sledovacím čipem pro vašeho domácího mazlíčka či snad pelíšek s povrchovou úpravou z nanomateriálů, které snižují zápach? Nebo byste chtěli dopřát svému čtyřnohému kamarádovi relaxační perličkovou koupel? Chuť chovatelů nakupovat pro svá domácí zvířata kvalitnější krmiva nebo luxusnější vybavení a služby během posledních let stoupá. V byznysu s potřebami pro kočky, psy a další domácí mazlíčky se podle společnosti Global Industry Analysts protočí letos něco kolem 261 miliard dolarů. Pro pobavení – Američané například jen za halloweenské kostýmy pro zvířata utratí bezmála půl miliardy dolarů ročně.

Tenhle trend zatím trvá i tváří v tvář rostoucí inflaci a zhoršujícím se ekonomickým podmínkám. Zatím to vypadá, že lidé šetří raději na sobě, než aby něco odepřeli svému zvířeti. Podle amerických dat například lidé v dubnu letošního roku utráceli v USA za domácí zvířata a s nimi spojené produkty a služby o 28 procent více než v lednu 2019. Výdaje za potraviny pro lidi samotné přitom v tom samém období vzrostly jen o necelých deset procent (oba údaje jsou upravené o inflaci). Jak ostatně letos v jedné americké anketě odpovědělo 70 procent respondentů, kvalita stravy jejich mazlíčků je pro ně naprosto zásadní a nehodlají ji snižovat ani kvůli inflaci a ekonomickým potížím.

Nezbývá než si přát, aby to nadále vydrželo a všechny nadcházející ekonomické těžkosti se nepropsaly do zhoršení kvality naší péče o psy, kočky a další domácí mazlíky. Jestli jim totiž lidé začnou kupovat horší žrádlo a levnější pelíšky, půjde už v ekonomice opravdu do tuhého.

