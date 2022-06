Pořídit si elektromobil stále není v Česku běžné, vlastnit stavební stroj na elektřinu s tunovou nosností je ale raritou i celosvětově. Finančník Martin Havrda má obojí a elektronakladače jeho firma First Green Industries dokonce vyrábí. Novému podniku se daří rychle růst. Téměř všechny jeho stroje jdou na export, největší zájem je o ně ve Spojených státech.

Tam kdysi cesta zavedla i Havrdu, když dokončil studia financí na pražské Vysoké škole ekonomické. V Americe si vzdělání doplnil o znalosti v podnikání a začal pracovat pro místního výrobce polyesterových vláken. Po návratu do Česka vstoupil do rodinného byznysu v lékárenství a následně v telekomunikačních službách. Rodina firmy prodala a před třemi lety se v ní začalo řešit, jak naložit se získanými penězi. „Rozhodli jsme se, že s kolegou Václavem Audesem založíme náš rodinný fond Arbol Capital, který bude investovat do různých firem. Krátce poté přišla možnost vstoupit do projektu výroby elektrických nakladačů společnosti Kovaco,“ popisuje Havrda.

Tuto firmu založila rodina Kovačičů na Slovensku před více než třiceti lety. Zabývala se zprvu kovovýrobou a produkcí přídavných zařízení pro stavební, zemědělské a komunální stroje. Zhruba před šesti lety začala vyvíjet i vlastní koncept nakladače, který by se uplatnil ve zmíněných oborech. Kovaco na to šlo nejdřív klasicky, tedy s naftovým motorem. S rozvojem elektrického pohonu v řadě oborů ale změnilo směr a začalo vyvíjet nakladače na elektřinu. Firma prodávala primárně na Slovensku a začala hledat strategického partnera, který by pomohl dokončit vývoj stroje a také k rychlejší expanzi do zahraničí.

Klíčová čísla i s pistolí u hlavy

Havrda s Audesem se o projektu dozvěděli od přátel. „Martin s Václavem se jeli do fabriky na Slovensko podívat a do jejich strojů na elektřinu se zamilovali,“ popisuje Hana Holubová, členka představenstva Arbol Capital, začátky investice.

Havrdův otec je strojař, který léta pracoval ve stavebnictví a svého syna brával na brněnský strojírenský veletrh. „Byl to pro mě každý rok velký zážitek a dodnes je mi stavební technika blízká,“ vysvětluje syn, proč přišel novému byznysu na chuť. Zároveň hrálo roli, že po letech v telekomunikačních službách toužil něco vyrábět a slovenské stroje se mu líbily funkčně i designově a také ladily s aktuálním celosvětovým trendem snižování emisí.