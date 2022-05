Jan Šlapal se považuje za empatického člověka, a když mu v kompetenčním dotazníku vyšla empatie jako nízká, byl velmi překvapen. Řediteli firmy BIS Czech, která se zabývá výstavbou a údržbou průmyslových podniků, na vyjasnění stačilo pár minut dialogu s koučem. „Pochopil jsem, že to, co vypadá jako nedostatek empatie, je vlastně nedočkavost. Když vidím, že se někdo k úkolu ne a ne dostat, jdu a udělám to sám. On by ale potřeboval jen víc času. Přišel jsem na to, že to je důvod, proč mám tolik přesčasů.“

Nedostatek času a problémy delegovat práci jsou nejčastějšími problémy českých manažerů, říká Jindřich Dohnal, transformační kouč, který před třemi lety vytvořil vlastní model analýzy kompetencí Creatixo. Prošel jím s výše popsaným zjištěním i Šlapal a zároveň i desetina týmu jeho skoro osmisetčlenné firmy. Dále pak topmanagement nábytkářského řetězce Möbelix, manažeři Shellu, Bosche či REWE Group.

Kompetenční modely u zaměstnanců obecně zjišťují silné a slabé stránky. Tato metoda rozvíjí tvořivé myšlení. Dohnal se už několik let zabývá tématem kreativity jako schopnosti, která zajišťuje udržitelnost byznysu. „Bez kreativity není inovací a vývoje, to je to, co drží při životě lidstvo a stejně tak i firmy, zvlášť v této turbulentní době, kdy je potřeba reagovat obratem a ještě lépe s předstihem,“ říká. V Česku se ale schopnost vymýšlet nové věci a přicházet s nápady zatím moc nepodporuje ani ve školách, ani ve firmách. „Kreativních může být až 80 procent lidí. Ve skutečnosti je jich mnohem méně, protože tuto schopnost časem ztrácejí, a to už od šesti let. Do pěti bývá u všech tvůrčí potenciál na úrovni až 98 procent a někdo ji neztratí,“ říká Dohnal. Při tvorbě svého modelu vycházel z knihy Kvantová kreativita fyzika Ahmeda Goswamiho. Učí, jak vnitřní kreativitu získat zpět, tréninkem meditace, vizualizace a abstraktního myšlení. „Nejednou jsem potkal člověka, který si nikdy nic nepředstavoval a divil se, že to vůbec jde. I takovým se to podařilo,“ dává naději kouč, jenž pracuje především s managementem firem, kde převládají racionální typy lidí se silným analytickým myšlením.