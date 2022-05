Dodavatele surovin vybíraly firmy řadu let zejména podle ceny. Dnes už to podle ředitele agentury CzechTrade Radomila Doležala neplatí. „V posledních dvou měsících je na prvním místě snaha surovinu vůbec získat,“ řekl v rozhovoru pro Ekonom. Jeho organizace, dříve orientovaná výhradně na exportní aktivity, proto začala v cizině hledat i nové zdroje pro českou výrobu.

České firmy hledají kvůli válce na Ukrajině náhradní odbytiště, zároveň řeší kritický nedostatek energií, surovin a komponentů pro výrobu. Přitom enormně rostou ceny. Jak CzechTrade na tuto situaci reaguje?

Třemi „červenými“ tlačítky, na webových stránkách je máme všechny vedle sebe. Mají firmy nasměrovat podle toho, co potřebují. Když vypukla válka na Ukrajině, vedlo to ke ztrátám trhů – ukrajinského, ale vzhledem k sankcím i ruského a běloruského. Naše první rychlá reakce byla zacílena na hledání náhradních teritorií. Pak, jak říkáte, začaly vypadávat dodávky materiálu, komponentů a surovin, a proto nově přišel i program podpory importu pro rozvoj exportu. Řada firem, které trpěly nedostatkem zdrojů, byla významnými exportéry. A poslední tlačítko je na poválečnou obnovu. Máme databázi a mapujeme na ukrajinské straně budoucí poptávku. Když vidíte ty obrovské škody, bude masivní. A mapujeme už i české firmy, které mají kapacitu a jsou ochotny do tohoto teritoria dodávat. Cílem je, aby šlo rovnou párovat nabídku s poptávkou, a až se přestane válčit, abychom uměli reagovat velmi rychle.