Mediální prostor pomalu začíná okupovat termín, který byl donedávna jen velmi vzdálenou historickou vzpomínkou na ropné šoky ze 70. let a ekonomickou zajímavostí na stránkách učebnic makroekonomie. Řeč je o stagflaci – hospodářském jevu, kdy inflace letí strmě vzhůru, ekonomika neroste a to vše je doprovázené zvyšováním nezaměstnanosti právě v důsledku špatné hospodářské situace.

V minulých letech s tímto termínem ve svých komentářích strašili ekonomové a analytici často toužící po pozornosti. Velká část odborné veřejnosti je přitom nebrala příliš vážně, protože hlubokou krizi světové ekonomiky věštili v pravidelných cyklech už několik let za sebou.

Teď ale nastal obrat. Opatrné skloňování nepříznivého scénáře totiž zaznělo už i z České národní banky. „Určité stagflační prvky asi budeme pozorovat, protože inflace bude vysoká a růst začíná být ohrožen,“ řekl guvernér České národní banky Jiří Rusnok v druhé půlce března deníku E15. Letos může inflace podle Rusnoka v Česku vystoupat na 13 až 14 procent a začít odeznívat by v případě příznivého vývoje měla začít až v příštím roce.

Ekonomové jsou pesimističtí

S tím, že ekonomika poroste jen nepatrně, ne‑li vůbec, a zároveň nás bude trápit vysoký růst cen, již počítá velká část ekonomů a analytiků. „Ještě do letošního ledna byla stagflace pouhým rizikovým a nepříznivým scénářem vývoje české ekonomiky,“ říká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank. „Nyní je naším základním scénářem: tedy vysoká inflace v kombinaci se stagnací ekonomiky. Nepříznivý pesimistický scénář by dokonce zahrnoval plně rozvinutou recesi v kombinaci s vysokým růstem cen,“ doplňuje Horská.

Za velice reálnou hrozbu ji považují i další odborníci, jako například Petr Bartoň, hlavní ekonom skupiny Natland. „Blížíme se k historicky rekordní inflaci. Kdyby byla čistě poptávková, dnešní rostoucí sazby by poptávku zchladily a inflace by začala rychle klesat. Pokud však zvyšujeme sazby při nákladové inflaci, náklady firmám zvyšujeme a inflaci naopak přiživujeme,“ říká Bartoň. Podle něj bude zkrocení růstu cen vyžadovat o to radikálnější zchlazení poptávky a do oficiální podmínky stagflace – dvou po sobě jdoucích kvartálů klesajícího HDP – bude už jen krůček. „A to vycházíme čistě ze současných hodnot a typu české inflace, nezapočítáváme možné zchlazení světové, potažmo německé ekonomiky, která náš hospodářský výkon tolik určuje,“ uzavírá.