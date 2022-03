Města se obvykle skládají z oddělených zón pro bydlení, nákupy, kanceláře nebo průmysl. Proudy lidí několikrát denně se pohybující mezi nimi ovšem zahlcují dopravní infrastrukturu. „My se ale snažíme různé zóny propojit do jednoho celku, takže se potřeba přesunu a tím i zahlcení dopravy snižuje,“ říká David Chládek, ředitel společnosti CTP pro Česko. Ta je jedním z největších developerů průmyslových budov v Evropě, patří Nizozemci Remonu Vosovi, ale vznikla v Česku, kde také vlastní nejvíce komerčních parků.

Areály CTP už zdaleka nejsou jen plné industriálních hal. Vedle skladů a továren zahrnují také stále více obchodních a kancelářských prostor, ale i služby, jako jsou restaurace, lékaři, ubytování nebo školy a školky. Podobné parky se směsicí různých funkcí už podle Chládka běžně vznikají v Německu nebo Nizozemsku. To je také jedním z důvodů, proč se loni CTP do těchto západoevropských zemí rozrostlo.

Poptávka po průmyslových budovách, hlavně skladech, během posledních dvou let, kdy probíhala pandemie, značně narostla. Co tento vývoj způsobilo?

Trh ovlivňuje zejména zpomalení dodavatelských řetězců a odklon od systému just‑in‑time. Firmy, do kterých dřív jezdily dodávky na čas a které skladovaly materiál, díly nebo zboží jen minimálně, dneska kvůli zpožděním v dopravě a dodávkách raději vytvářejí větší zásoby. S tím souvisí i další trend, kdy firmy následují své obchodní partnery nebo koncové zákazníky a přibližují k nim své provozy. Ať už z Asie do Evropy, nebo v rámci Evropy. Jde hlavně o různé dodavatele komponent, ale i hotových výrobků. Blíž ke spotřebitelskému trhu se tak přesouvá nejen kapitál, ale vůbec velké objemy zboží.

Dochází také k nebývalému boomu v oblasti elektromobility. Nejde jen o auta, ale i kola a koloběžky. S tím přišla velká poptávka po bateriích do všech těchto dopravních prostředků. Baterie je potřeba vyrábět i skladovat, a to zase nejlépe blízko zákazníkovi.

Dalším významným trendem posledních let je e‑com­merce, kterou pandemie covidu akcelerovala neuvěřitelným způsobem. Firmy, jež to zachytily, potřebují zničehonic přesouvat své sklady z garáží nebo menších prostor, kde začínaly, do velkých skladů s automatizovanými logistickými systémy. A jelikož lidé chtějí doručovat zboží domů rychle, jsou víc potřeba příměstské nebo i malé městské sklady, z nichž se rozvážka realizuje dodávkami nebo na kolech. Také toto je součástí trendu přiblížit se blíže k zákazníkovi. A to všechno je pro nás příležitostí k dalšímu růstu.

Jak se vám to loni dařilo?

Rok 2021 byl pro CTP a průmyslový a logistický sektor obecně výjimečný. Naše skupinové portfolio jsme rozšířili o přibližně 1,3 milionu metrů čtverečních a ke konci roku jsme měli osm milionů metrů čtverečních. To vedlo k nárůstu našeho ročního příjmu o 27 procent na 437 milionů eur.

Kvůli vysoké poptávce roste v industriálních halách nájemné, které koncem loňského roku dosahovalo v Česku šesti eur na metr čtvereční za měsíc, kolem Prahy ještě zhruba o euro víc. Jak očekáváte, že se bude nájemné dál vyvíjet?

Haly jsou téměř plně obsazené, takže je prostoru nedostatek a cena se zvyšuje, ale naším byznysem je neustále rozšiřovat portfolio budov, a proto samozřejmě plánujeme stavět další. I v nich ale bude nájemné vyšší. Jednak kvůli trvajícímu převisu poptávky nad nabídkou, jednak je to dáno růstem cen stavebních materiálů. Ocel zdražila o 100 procent, stavební izolace o 50 až 70 procent, betonové konstrukce o 50 procent. Rychle rostou ceny pozemků a i na to musíme reagovat. Ale protože je u nás konkurence dost silná, ceny nájmů se stále drží za nárůstem cen vstupů.