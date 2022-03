Od ekonomických krizí, jakou byla ta pandemická, ekonomové obvykle očekávají očistný účinek pro ekonomiku jako celek. Slabé firmy zkrachují, zatímco u těch životaschopných a inovativních povzbudí překonání obtíží transformaci a zvýší tím jejich potenciál do budoucna. V koronavirové krizi se to ale nestalo. Kvůli podporám, které v minulých letech poslaly do ekonomiky vlády a centrální banky, se zatím nedostavila vlna bankrotů. Při životě se tak udržely i firmy, které jsou prakticky mrtvé. Negenerují potřebný provozní zisk a nedokážou splácet své dluhy. Přesto existují a z ekonomiky odčerpávají zdroje, které by mohla lépe využít prosperující konkurence.

Podle analýzy americké centrální banky Fed je jen v USA mezi veřejně obchodovanými podniky takových „zombie“ firem deset procent a dalších zhruba pět procent se jich skrývá mezi burzovně neobchodo­vanými. „Zombie firmy jsou společnosti, které jsou neživotaschopné, i když jsou schopné platit úrokovou zátěž. Ale už tam není perspektiva, že by mohly platit jistinu úvěru,“ popisuje advokát Petr Sprinz, specialista na insolvenční právo z kanceláře Allen & Overy.

Takové sotva přežívající firmy brání v pohybu pracovních sil. Jejich zaměstnanci by mohli přejít tam, kde by měli lepší perspektivu příjmů. A to je zvlášť v Česku, které si i v době koronavirových uzavírek a výpadků dodávek udrželo nezaměstnanost pod čtyřmi procenty HDP, nepřehlédnutelný problém. Prosperující firmy často nedokážou sehnat zaměstnance, což je brzdí v rozvoji.

„Zpočátku se zombie drží nad vodou tím, že zvyšují a zvyšují půjčky, emise cenných papírů a také prodej aktiv. Později jejich výkon upadá, a pokud se je podaří udržet v provozu, zůstává jejich výkon výrazně slabší než u nezombie firem,“ uvádí studie Banky pro mezinárodní platby publikovaná loni na podzim.