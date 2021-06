V Česku existují desítky firem, jejichž roční obrat sahá k miliardám korun, přesto na první pohled působí nenápadně. Jejich příběhy stojí tak trochu v pozadí a jména zná dost možná jen pár špiček v daném oboru. Určitá míra anonymity však firmám nebrání v budování svého globálního charakteru. Jak se těmto společnostem a jejich šéfům povedlo vyrůst, zvládnout koronavirovou krizi a dosáhnout až na vrchol?

Vybrali jsme příběhy dvou firem, které jsou, co se týče pole jejich působnosti, naprosto rozdílné, úspěch a byznysový rozměr je však spojuje. Jedna sídlí v Praze, druhá v Třebíči. První vznikla před dvanácti lety, druhou vede rodinná tradice už po tři desetiletí. U obou firem však původní ambice přerostla v globální multioborový rozsah − společnost Neeco Group dodává své služby v oblasti informačních a telekomunikačních technologií, lidských zdrojů a realit do 180 zemí, MICo Group zase do celého světa vyváží tepelné výměníky a další zařízení pro chemický a energetický průmysl.

Neeco − IT, reality i hotely