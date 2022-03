Češi už třetí týden pomáhají ukrajinským uprchlíkům. Bleskově přijali, ubytovali a podle možností i začleňují do společnosti více než dvě stě tisíc převážně žen a dětí, které z domovů vyhnala vojenská invaze putinovského Ruska. Zachraňujeme životy. Ale také držíme ochranný štít nad dušemi a svobodou azylantů, aby nikdy nebyli vystaveni ruskému vymývání mozků. Pro přítomné ukrajinské děti zůstane naše země už navždy druhým – ne‑li rovnou jediným – domovem.

To všechno jsou velké, dějinné věci. Mějme to na paměti, buďme hrdí – a hlavně vytrvejme. Protože už se ozývají reptalové, našeptávači malosti a trouby ruské propagandy. Prý že válka je sice hrozná, ale pro české občany je větším problémem drahý benzin. Že pomáhat Ukrajincům je hezké, ale co naše hrozba energetické chudoby? A kdo dá něco zadarmo nám, ptají se vemlouvavě.