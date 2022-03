Při příjmu z prodeje nemovitosti se vychází ze dvou faktorů, a to:

nemovitost byla osvobozena od daně;

nemovitost nebyla osvobozena od daně, tedy podléhá zdanění.

Základní kritérium, které určuje, jestli bude příjem z prodeje nemovitosti zdaněn, nebo naopak od daně osvobozen, je čas. Poplatník není povinen platit daň, pokud prodává rodinný dům nebo byt, který nabyl před 1. lednem 2021 a mezi okamžikem nabytí a prodejem uplynulo více než pět let. Pokud vlastník nemovitost nabyl po 1. lednu 2021, povinnosti platit daň se vyhne až poté, co ji bude vlastnit déle než 10 let.

U nemovitosti nabyté děděním je podmínkou dědictví v přímé linii. Například pokud poplatník zdědil byt po rodičích, kteří v něm žili 20 let, nebude mít povinnost platit daň. Pokud zdědí byt po tetě, tedy v nepřímé linii, doba, kdy v něm teta žila, se do osvobození od daně počítat nebude.

Bydliště zkrátí lhůtu