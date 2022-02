První dolar vydělal Richard Malovič v pěti letech. „V roce 1999 jsem říkal mamince v tramvaji anglickou básničku a byla tam Američanka, která vstala a dala mi ho. Od té doby jsem se o dolary pořád zajímal. Dokonce jsem nechtěl jít ráno ani do školy, dokud na Radiožurnálu neřekli ranní kurz,“ vzpomíná. Od pěti let se také zná s Robertem Šefrem, s nímž před šesti lety založil v Brně firmu Whalebone. Chtějí s ní mezi špičku v kybernetické bezpečnosti. Nevyvíjejí klasický antivirus, který si uživatelé instalují do počítače či mobilu, ochranu dodávají rovnou síťovým provozo­vatelům, například poskytovatelům internetu nebo telekomunikačním operátorům. Jako generální ředitel má Malovič jasnou představu: „Budujeme obrovského hráče, který bude sídlit v Česku a bude do podstatné míry vlastněn stále námi.“

O prvním výdělku tedy víme. Kdy se do vašeho života přihlásil byznys jako takový?

Důležitý moment byl na střední škole, kde jsem začal pořádat klání v počítačových hrách. Účastnilo se jich hodně lidí, vydělali jsme nějaké peníze, pracovali se sponzory, získali organizační dovednosti a mediální pozornost. A já jsem měl zároveň jasno v tom, že chci jít na vysokou na ekonomku a dělat byznys. Vystudoval jsem ale i práva, protože je to dobrá kombinace – nedostanete se do přehnaně defenzivní situace, když potkáte právníka. A když v květnu v roce 2004 vstoupilo Česko do EU a Británie otevřela svůj pracovní trh, vyrazil jsem ještě se třemi spolužáky vydělat peníze tam.

Povedlo se?

Sháněli jsme práci a uviděli metaře a popeláře. Přišlo nám to jako něco naprosto úžasného, protože je to vlastně taková placená procházka po Londýně, i když se samozřejmě u toho pracuje. Navíc všechny chytré příručky říkají, že když chcete dělat byznys, musíte taky něco odmakat, abyste nebyl blbec, co ničemu nerozumí a neumí na nic sáhnout. Zůstali jsme tam dva měsíce a za rok znova a za další opět. A všechen výdělek jsme utratili za dva měsíce cestování po Americe.

To ale ještě nejsme u byznysu.