Ještě jedna olympiáda a dost. Vždyť už bude pátá. V pětatřiceti je snowboardista a skateboardista Shaun White legendou a sportovní kariéra mu brání v dalším rozletu. Americký trojnásobný zlatý medailista z olympiád na U‑rampě a majitel mnoha dalších prvenství se chystá rozjet vlastní snowboardingovou značku. Nikdo jiný v tomto sportu nemá větší naději, že s ní prorazí. Po zimních hrách v Pekingu, které začnou v pátek, na tom začne pracovat.

Některým olympionikům byznysovou kariéru zajistil jeden jediný úspěch pod pěti kruhy, jiní zase dokázali zužitkovat své dlouholeté zkušenosti ze sportu. Třeba Mike McIntyre. Do roku 1988 byl členem širší, a řádně nabité britské jachtařské špičky. Závodil sám v klasické třídě Finn, na olympiádě v roce 1984 skončil sedmý. Deset měsíců před následujícími hrami mu v národní asociaci navrhli, aby se stal partnerem Bryna Vailea a přešel do dvouposádkové třídy Star. Měl se naučit závodit na dvaadvacetistopé lodi, jejíž ovládání patřilo k nejsložitějším na světě. Podle expertů mu to mělo trvat 10 let. Spletli se. V Soulu 1988 získala britská posádka zlato.

„Při regatě hraje roli spousta věcí a vy musíte vědět, že vaše šance přijde. Musíte tomu být otevření, hledat, odkud přijde, a pak ji chytit. Totéž platí v podnikání,“ řekl v propagačním rozhovoru pro společnost Salesforce. V americké softwarové firmě se McIntyre stal prominentním konzultantem a věrozvěstem moderních technologií. Co dovedou, poznal právě při tréninku s jachtou Star. Olympijské vítězství mu otevřelo mnohé dveře. Jako spoluzakladatel firmy Xenogenix začal školit v oblasti vnitropodnikových procesů a později se dostal k výukové online platformě Trailhead, patřící Salesforce. A kariéru motivátora korunoval tím, že dceři Eilidh pomohl k loňské zlaté olympijské medaili ve dvouposádkové třídě 470. „Je to můj hrdina a inspirátor. Bez táty bych tu nebyla,“ rozplývala se po vítězství, „stál při mně a ověřoval si: Jsi si jistá, že to chceš udělat? Jsi si jistá, že to děláš pro sebe?“

Sportovec je berlička na cestě. Jeho jméno pomůže na začátku a dlouhodobě bude dodávat jisté garance, ale že by to byla spása, se říct nedá.

Vědět, kdy skončit, a uplatnit originální story

Úspěšní sportovci v divácky sledovaných disciplínách mohou na svém byznysu pracovat soustavně a propojit ho s kariérou rekordmana. S jinými, jejichž sport takové příležitosti nenese, se marketingový kolotoč pořádně roztočí ve chvíli, kdy dosáhnou jednoho jediného vítězství na olympijských hrách. Strategie, jak přetavit olympijské zlato v dobré živobytí, se drží společných zásad. Vedle obecných, jako jsou „ujasnit si cíl a být důsledný“, mají sportovci, navyklí na tréninkovou dřinu, blízko k jiné zásadě: jít na hranu možného a neklesnout na mysli při neúspěchu. „Postavte to na svých silných stránkách,“ radí Beth Seitzbergová, kreativní ředitelka marketingové agentury d.trio z Minneapolisu.