Meziválečné Československo, respektive jeho ekonomika se stala etalonem, s nímž se poměřuje i současná česká společnost a hospodářství. Pohled na domácí poměry v letech 1918 až 1938 je proto námětem dalšího dílu seriálu o vývoji ekonomiky. Šlo o dobu, kdy se ukazovalo, zda je český národ schopen samostatného života. V této zkoušce obstál, musel však čelit ohromným problémům – nejen hospodářským, ale i mezinárodním. A těsné sepětí se světem a velkou politikou ovlivňuje českou prosperitu dodnes.

Strojírenská mocnost

Československo v roce 1918 přišlo o snadný přístup na rozsáhlé trhy, protože po rozpadu Rakouska‑Uherska se nástupnické státy ohradily vysokými cly. Situaci komplikoval i poválečný rozvrat a obtíže s převedením militarizované ekonomiky na civilní výrobu. Nová vláda proto vsadila na stabilizační politiku: rychlým oddělením nové české koruny od rakouské měny se podařilo zkrotit inflaci, která ve střední Evropě vyrostla do závratné výše.

Důležitým krokem bylo také počeštění průmyslu a finančního sektoru prostřednictvím nostrifikace, tedy nuceným přenesením sídla firmy do Československa. To vedlo k převodu akcií podniků s centrálami ve Vídni do domácích rukou. Ani tak se o ryze české ekonomice moc mluvit nedá. Češi majetkově drželi jen třetinu hospodářství, druhou měli Němci v pohraničí a poslední třetinu představoval židovský kapitál.

Československá ekonomika byla založena na malých a středních firmách, protože podniky do 500 lidí zajišťovaly 80 procent zaměstnanosti. Existovalo jen 16 společností s více než 2500 zaměstnanci, ty však razily cestu technologickému pokroku a hnaly vpřed výrobu i export. Rozhodující roli hrály dva na evropské poměry silné strojírenské koncerny − plzeňské Škodovy závody a převážně pražská společnost ČKD.

Na omezeném domácím prostoru jim bylo těsno, a proto se dostaly do závislosti na státních zakázkách a vládní obchodní politice. Škodovka, tradiční producent děl a těžké vojenské techniky, se s pomocí francouzského kapitálu, konkrétně společností Schneider et Cie, vypracovala v druhou největší evropskou zbrojovku. Dodávala zbraně nejen dvousettisícové československé armádě, ale rovněž spojenecké Jugoslávii a Rumunsku, i zemím v Pobaltí, Latinské Ameriky a do Číny. Její šéf Karel Loevenstein měl vynikající politické konexe. A i díky tomu vybudoval z podniku impérium. Nejprve získal Spojené strojírny Ruston, pak část akcií státní Zbrojovky Brno, proslulého výrobce ručních palných zbraní. Kapitálově spřízněna byla i třinecká Báňská a hutní společnost. Vrcholem se stala v roce 1925 fúze Škodovky a mladoboleslavské automobilky Laurin & Klement a vybudování leteckého závodu Avia. Za krize, v roce 1932, Škodovy závody založily dceřinou obchodní společnost Omnipol, přes niž se za zbraně neplatilo penězi, ale zbožím.

Podle ekonoma Colina Clarka bylo meziválečné Československo, co se týče objemu průmyslové výroby na obyvatele, na 17. místě na světě.

Za vznikem ČKD, největšího civilního strojírenské podniku, stála Živnostenská banka, která jeho jednotlivé součásti nejdříve majetkově ovládla. A v její režii se nakonec Českomoravská – Kolben v roce 1927 spojila se společností Daněk. Výrobní sortiment byl široký, od zařízení pro potravinářský průmysl přes výrobu dopravní techniky a elektrotechnických komponent až po zbraně.